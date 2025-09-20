€ 5.0719
Data actualizării: 13:07 20 Sep 2025 | Data publicării: 13:07 20 Sep 2025

Atac cibernetic major pe aeroporturile din Europa, inclusiv pe Otopeni

Autor: Ioan-Radu Gava
otopeni-aeroport3_39983300 FOTO: Agerpres
 

În ultimele ore a avut loc un atac cibernetic major pe aeroporturile europene.

Un atac cibernetic asupra unui furnizor de sisteme de check-in și îmbarcare a perturbat operațiunile pe mai multe aeroporturi majore din Europa, inclusiv pe Heathrow din Londra, cel mai aglomerat aeroport de pe continent, cauzând întârzieri și anulări de zboruri, scrie Reuters.

Collins Aerospace, care furnizează sisteme pentru mai multe companii aeriene la aeroporturi din întreaga lume, se confruntă cu o problemă tehnică care poate provoca întârzieri pentru pasagerii care pleacă, a declarat Aeroportul Heathrow, avertizând asupra întârzierilor.

Aeroporturile din Bruxelles, București și Berlin au fost, de asemenea, afectate de atac, au spus acestea în declarații separate.

RTX, compania mamă a Collins Aerospace, a declarat că a luat la cunoștință despre o „perturbare legată de securitatea cibernetică” a software-ului său în anumite aeroporturi, fără a le numi.

A fost afectat check-in-ul electronic

 

„Impactul este limitat la check-in-ul electronic pentru clienți și predarea bagajelor și poate fi atenuat prin operațiuni manuale de check-in”, a spus RTX într-o declarație trimisă prin e-mail, adăugând că lucrează pentru a remedia problema cât mai repede posibil.

Atacul a făcut ca sistemele automatizate să nu mai funcționeze, permițând doar proceduri manuale de check-in și îmbarcare, a declarat Aeroportul Bruxelles pe site-ul său, adăugând că incidentul a avut loc vineri seară.

„Acest lucru are un impact major asupra programului zborurilor și, din păcate, va provoca întârzieri și anulări de zboruri... Furnizorul de servicii lucrează activ la remedierea problemei și încearcă să rezolve situația cât mai repede posibil.”

Pasagerii care aveau un zbor programat pentru sâmbătă au fost sfătuiți de aeroporturile afectate să își confirme călătoria cu companiile aeriene înainte de a se deplasa la aeroport.

Aeroportul din Frankfurt nu a fost afectat

 

„Din cauza unei probleme tehnice la un furnizor de sisteme... există timpi mai mari de așteptare la check-in. Lucrăm la o soluție rapidă”, a declarat Aeroportul Berlin într-un banner pe site-ul său.

Aeroportul Frankfurt, cel mai mare din Germania, nu a fost afectat, a spus un purtător de cuvânt. Un oficial din centrul de control al operațiunilor de la Aeroportul Zurich a declarat, de asemenea, că nu a fost afectat.

EasyJet, una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa, a spus că operează în mod normal și nu se așteaptă ca problema să afecteze zborurile pentru restul zilei.

Alte mari companii aeriene, precum Ryanair și IAG, proprietarul British Airways, nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii.

Nu există indicii privind amenințări la adresa aeroporturilor poloneze, a declarat viceprim-ministrul și ministrul afacerilor digitale, Krzysztof Gawkowski.

