Atac armat la Nisa, în Franţa. Două persoane au murit, suspecţii nu au fost încă prinşi

Două persoane au fost împuşcate mortal şi alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în oraşul de coastă Nisa, în sudul Franţei, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa.



O anchetă a fost deschisă cu privire la suspiciunea de crimă cu premeditare comisă de o bandă organizată, au declarat autorităţile franceze.



Primarul oraşului Nisa, Christian Estrosi, a declarat că atacul armat de vineri seara are legătură traficul de droguri şi că în atac au fost folosite arme automate.



El a cerut o creştere a prezenţei poliţiei în cartierul în care a avut loc incidentul.



Forţe de ordine au fost mobilizate după incident pentru a asigura securitatea la faţa locului, o zonă problematică cunoscută pentru infracţiuni violente, a declarat prefectura.



Potrivit presei franceze, suspecţii sunt în continuare căutaţi de poliţie, scrie Agerpres.

Revenim cu detalii