Data publicării: 13:24 04 Oct 2025

Atac armat la Nisa, în Franţa. Două persoane au murit, suspecţii nu au fost încă prinşi
Autor: Florin Răvdan

pistol_48690600 Sursa: Pexels
 

O operaţiune a poliţiei pentru căutarea autorilor atacului era în desfăşurare.

Două persoane au fost împuşcate mortal şi alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în oraşul de coastă Nisa, în sudul Franţei, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa.

O anchetă a fost deschisă cu privire la suspiciunea de crimă cu premeditare comisă de o bandă organizată, au declarat autorităţile franceze.

Primarul oraşului Nisa, Christian Estrosi, a declarat că atacul armat de vineri seara are legătură traficul de droguri şi că în atac au fost folosite arme automate.

El a cerut o creştere a prezenţei poliţiei în cartierul în care a avut loc incidentul.

Forţe de ordine au fost mobilizate după incident pentru a asigura securitatea la faţa locului, o zonă problematică cunoscută pentru infracţiuni violente, a declarat prefectura.

Potrivit presei franceze, suspecţii sunt în continuare căutaţi de poliţie, scrie Agerpres.

Revenim cu detalii

