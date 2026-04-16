Atac armat într-o bancă din Italia: 25 de persoane, luate ostatice | VIDEO

Trei atacatori au ţinut ostatice 25 de persoane, joi, timp de două ore într-o bancă din centrul oraşului italian Napoli, incident care s-a încheiat fără victime, dar autorii au reuşit să scape, au anunţat carabinierii, potrivit AFP și citat de Agerpres.

25 de persoane luate ostatice, eliberate fără răni grave

Cei trei tâlhari, dintre care unul era cu siguranţă înarmat, au pătruns într-o sucursală a băncii Credit Agricole situată în Piazza Medaglie d'Oro din Napoli în jurul orei locale 11:30.

Ei au luat acolo ostatici clienţii şi angajaţii prezenţi, în total 25 de persoane, care au fost eliberaţi în jurul orei locale 13:30, fără să se înregistreze „răniţi grav”.

#Napoli, rapina in corso presso la filiale della #banca Crédit Agricole di piazza Medaglie d'oro nel quartiere #Vomero. Liberati gli ostaggi. #16aprile pic.twitter.com/hmad5gzi3X — Rosario Pipolo (@rosariopipolo) April 16, 2026

„Datorită rapidităţii intervenţiei, sinergiei operaţionale dintre diferitele unităţi desfăşurate şi gestionării exemplare a situaţiei, toţi ostaticii au fost eliberaţi la puţin timp după ora 13:30, fără răni grave”, a declarat prefectul oraşului Napoli, Michele di Bari. Totuşi, nu este clar dacă există persoane rănite, chiar dacă nu în stare gravă.

Atacatorii au reuşit să scape, au precizat carabinierii, care mai afirmă că nu ştiu încă dacă tâlharii au reuşit să fure ceva din bancă.

Citește și: Turcia, zguduită de un nou atac armat în școli, al doilea într-o săptămână/VIDEO