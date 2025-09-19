Aspen Energy Summit 2025 - Acces, Securitate, Sustenabilitate Cum se schimbă peisajul energetic global

Bilete la eveniment: https://get-in.ro/eveniment/aspen-energy-summit-sala-nicolae-balcescu-palatul-parlamentului-23-septembrie-2025/

Ediția a VI-a a Aspen Energy Summit, evenimentul public internațional organizat anual de Institutul Aspen România, în cadrul programului Aspen Energy & Sustainability, va avea loc pe 23 septembrie 2025.

Încă de la prima ediţie, din 2017, Summit-ul a adus laolaltă decidenți publici, lideri din sectorul privat, inovatori, investitori și experți în energie și sustenabilitate, pentru a dezbate teme la intersecția dintre energie, economie, tehnologie, geopolitică şi securitate.

Discuţiile vor fi axate pe geopolitică şi securitate energetică în noua eră a marilor puteri, pe crearea de noi tehnologii pentru accelerarea tranziţiei energetice, pe finanţarea tranziţiei energetice şi sustenabilitate, dar şi pe dilema cerere versus ofertă.

Printre speakerii care vor participa la eveniment se numără:

Mircea Geoană, Preşedinte al Institutului Aspen România / fost secretar general adjunct al NATO

Bogdan Ivan, Ministrul Energiei din România,

Radu Burnete, Consilier Prezidenţial

George Niculescu, Preşedinte ANRE

Inga Pkhaladze, Ministru adjunct al Economiei din Georgia

Alessio Menegazzo, CEO & Country Manager PPC Romania

Alexandru Chiriță, CEO Electrica

Răzvan Popescu, CEO Romgaz

Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica

Un eveniment organizat împreună cu Ministerul Energiei, ANRE, Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare a Camerei Deputaților și Aspen Institute Europa Centrală, și susținut de parteneri de top din industrie: PPC România, Rompetrol, Premier Energy, Electrica Furnizare și Romgaz. Partener media: DC Media Group.