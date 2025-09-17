Asasinarea lui Charlie Kirk. George Maior, fost ambasador în SUA, a explicat climatul social care generează violență în SUA - VIDEO

Invitat la emisiunea De Ce Citim, pentru a vorbi despre cartea „Manageri ai istoriei. Studii şi eseuri despre teoria şi practica puterii în istorie, înainte de inteligenta artificială”, pe care a publicat-o la editura RAO, 2025, ambasadorul George Maior (ambasadorul României în SUA între 2015 și 2021) s-a referit și la climatul social și politic din SUA, care a dus la asasinarea tânărului activist conservator Charlie Kirk.

„Este un nou moment de polarizare, și ați menționat două evenimente nefericite (n.r. asasinatele lui John Fitzgerald Kennedy și Martin Luther King) cum este și acesta (n.r. asasinarea lui Charlie Kirk) când la fel exista o polarizare în societate între o parte liberală, o parte conservatoare, în înțelegerea sensului și a identității americane. Ceea ce se întâmplă și astăzi. Eu am vorbit despre acel război cultural care a început la nivel de elite prin anii 90, dar care iată că s-a transferat inclusiv în plan social, în plan politic, în plan ideologic și mai ales în plan emoțional, național” a reamintit George Maior.

E un moment de transformare puternică a identității în multe societăți

„Este vorba și despre emoție aici, în înțelegerea ideii de America, acum, în secolul XXI. Iar această polarizare, din păcate, generează, n-aș vrea eu să comentez asupra cauzelor care sunt investigate oricum de FBI în acest moment, dar, în general, dincolo de un eveniment foarte nefericit și care afectează spiritul Americii ca atare, indiferent dacă ești de-o parte sau de alta, nu vrei să ajungi la violență niciodată, ca obiectiv al politicii (n.r. referire și la o analiză din carte) dincolo de acest aspect, el trebuie urmărit, pentru că va produce și în viitor efecte și în plan strategic, în planul exprimării externe a SUA.

Am scris despre aceste lucruri, pot să vorbesc despre ele. E un moment de transformare foarte puternică a identității în multe societăți, a ideilor despre societate, despre stat, despre politică. Idei care sunt în coliziune, în conflict și care uneori generează aceste emoții în societate, care nu mai pot fi controlate și ar trebui să fie” a declarat George Maior, exclusiv la DC News.

Vezi emisiunea integrală mai jos:

