”Așa e la români: când le dai o bonificație, înțeleg că trebuie să le dai toată viața”. Ce se întâmplă cu excepțiile fiscale

Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL), a vorbit, în interviul acordat DCNews, despre eliminarea excepțiilor fiscale, subiect despre care se discută în aceste zile, în spațiul politic.

”Problema e că după ce că avem o cotă foarte mică a impozitului, de 10% (pe venit n.r.), mai dăm și exceptări, mai dăm facilități, mai dăm derogări. Sigur, o să ating trei zone care sigur vor reacționa, pentru că așa e la români: când îi dai o bonificație, înțelege că trebuie să-i dai toată viața. Facilitățile au un caracter tranzitoriu, temporar, se dau pe perioadă determinată. Și dacă vrei să susții un sector economic, dai facilități la firmă, nu la salariat. Eu sunt pe principiul că orice venit trebuie impozitat, deci trebuie dat 10% indiferent din ce sursă obții venit” a spus Remus Borza, care a punctat că vorbim doar de 10%, nu de 38%, dând exemplul impozitului progresiv din Franța sau Germania. El a amintit că PSD susține introducerea impozitului progresiv, dar PNL s-a identificat cu cota unică de 16%.

”Să rămână impozitele și taxele mici, dar să le colectăm de la toată lumea”

Remus Borza mai precizează, dând exemplul din IT: ”La IT, poți să ai venit de 100.000 de lei, că impozitul e zero. Sunt mulți patroni care-și fac un SRL și, ca să nu plătească impozit pe profit 16% sau dividende 8%, își pun tot grosul profitului pe salariu, își fac și un contract de muncă, 200.000 de lei salariu pe lună. Știm foarte bine că are zero impozit pe venit. La fel în agricultură și-n construcții, veniturile până-n 10.000 de lei sunt impozitate cu zero. Nu e echitabil nici social, nici moral. În România, avem 11 milioane de cetățeni cu venit sub 2000 de lei, mai avem 2 milioane de români cu venit între 2000 și 4000 de lei. Toți plătesc impozit de 10%. Și avem câteva zeci de mii de români cu venit mult mai mare, de 10.000- 20.000- fără număr!- care plătesc impozit zero. Eu sunt de principiul: să rămână impozitele și taxele mici, dar să le colectăm de la toată lumea”.

