Remus Borza: ”ANAF-ul nu are nicio scuză”. Recunoaște tentația de a crește TVA-ul și impozitele, dar spune că nu se va întâmpla: Și PNL e împotrivă

Remus Borza a explicat care este paradoxul românesc în privința colectării de taxe și impozite la bugetul de stat și de ce ANAF nu are nicio scuză în colectarea redusă.

”Spunem că am colectat mai bine anul trecut, 95 de miliarde TVA față de 79 de miliarde, dar ca pondere în PIB am colectat mai puțin, 6,6% în 2022 față de 6,7% în 2021. Pe partea de TVA avem o mare vulnerabilitate și o problemă pe care am discutat-o întotdeauna în ultimii 10 ani de zile. Avem cel mai mare gab din Europa, 39%, care tradus în bani înseamnă 33 de miliarde de lei neîncasate din TVA.

Adică cu 33 de miliarde de lei mai puțin decât ar trebui să colectăm din TVA. Asta arată neputință la ANAF. O disfuncție structurală și funcțională la ANAF. O problemă de management și asumare la ANAF, pentru că ANAF-ul nu are nicio scuză, în condițiile în care avem o fiscalitate prietenoasă.

Sunt împotriva creșterii de impozite și taxe, aceasta este și filozofia oricărui partid de dreapta. Nu sunt de acord și nici PNL nu susține majorarea taxelor și a impozitelor. TVA-ul de 19% va rămâne la 19% deși au fost tentații de a-l crește cu 2-3 procente.

Impozitul pe venit este 10%, va rămâne 10%. Impozitul pe venit este 16%, va rămâne 16%, deși este această tentație: Hai să creștem taxele și impozitele, că poate colectăm mai mult.

S-a dovedit că nu este un scenariu fezabil. Când crești impozitele și taxele nu colectezi mai mult, poți să ai surpriza să colectezi mai puțin pentru că atunci evaziunea fiscală este mai abitir. Dar este paradoxul românesc. Nici cu impozite mici nu colectăm mult, tot puțin”, a explicat Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali, în cadrul Interviurilor DC News.

Acesta a ținut să și exemplifice afirmațiile sale. ”Impozitul pe venit de 10%. Media la nivel european este de 38%, aproape de patru ori mai mic în România. Colectăm în jur de 33 de miliarde de lei impozit pe venit, ceea ce înseamnă 2,4%, adică foarte puțin”, a mai spus Remus Borza, subliniind că pe lângă cota foarte mică de impozitare, România mai acordă și facilități și derogări.

”Facilitățile au un caracter tranzitoriu, pe o perioadă determinată, și dacă vrei să susții un sector economic dai facilități la firmă, nu la salariat. Sunt de principiu că orice venit trebuie impozitat”, a mai spus Borza.

Mai multe în video:

