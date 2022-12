Artificiile şi petardele, pericol pentru animale. Avocatul Vlad Soare ridică o problemă pe care românii o ignoră: Câinele meu a murit în noaptea dintre ani, din cauza artificiilor

Avocatul Vlad-Cristian Soare ridică o problemă pe care românii o ignoră an de an: folosirea artificiilor şi a petardelor, fără autorizaţie. Acestea sunt extrem de periculoase mai ales pentru animale. De altfel, avocatul spune că şi câinele său a murit în noaptea dintre ani din cauza artificiilor.

"Acum doi ani, câinele meu a murit în noaptea dintre ani, făcând infarct din cauza artificiilor. Era un dog german sănătos și în putere.



Deși avem cadru normativ, vor exista mereu melteni care, încălcând legea, vor folosi pocnitori, artificii și alte materiale pirotehnice.



Am puține așteptări de la oameni, însă am așteptări ca autoritățile să aplice legea! Eu sper ca anul acesta Ministerul Afacerilor Interne, Romania să ia în serios această problemă care este de ani de zile.



Actele normative în vigoare care interzic deja conduita pe care o vedem an de an de Revelion.



Legea 126/1995 art. 7 (1) Persoanele fizice nu au dreptul să dețină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calității de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat și nu reprezintă o persoană juridică autorizată și înregistrată conform prevederilor legale.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1):

a) persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 și P1;

b) persoanele care au vârsta peste 15 ani și care urmează cursuri de formare în învățământul de specialitate pot avea la dispoziție articole pirotehnice numai pe timpul instruirii.



Astfel, de Revelion, dacă nu ești pirotehnician autorizat, artificier sau dacă nu ai peste 16 ani și folosești exclusiv articole pirotehnice din categoriile 1 și P1, nu ai dreptul să folosești bombe, pocnitori, artificii", transmite Vlad-Cristian Soare pe Facebook.

Nici persoanele autorizate nu pot folosi petarde oricând şi oricum

"Mai mult, același act normativ, stabilește regulile în care articolele pirothenice de divertisment pot fi folosite.

Art. 34 (1) Persoanele fizice sau juridice AUTORIZATE (coroborați cu art. 7 anterior enunțat) pot folosi articolele pirotehnice de divertisment NUMAI CU LUAREA MĂSURILOR DE PROTEJARE A PERSOANELOR, BUNURILOR MATERIALE, ANIMALELOR ȘI A MEDIULUI.



Deci și autorizat dacă ești, nu poți să dai în zone rezidențiale.



Art 34 (2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situații:

a) între orele 24,00 și 6,00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, ÎN BAZA APROBĂRII AUTORITĂȚILOR LOCALE;

b) la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;

d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de

persoane;

g) la o distanță mai mică de 500 m de păduri.



Concluzia e simplă, legea îți interzice să dai de capul tău cu bombe, pocnitori și artificii la trecerea dintre ani.



În final, în privința tipurilor de articole pirotehnice avem o Hotărâre de Guvern (HG 1102/2014) care limitează inclusiv uzul articolelor pirotehnice de divertisment.

Art. 6 “din motive de ordine și siguranță publică se interzic deținerea, utilizarea și/sau vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2 și F3.”



Astfel, poți utiliza, cu respectarea legii, doar articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1.



Art. 12 lit. a) din HG 1102/2014 definește articolele pirotehnice din categoria F1: „articole pirotehnice de divertisment care prezintă UN RISC FOARTE SCĂZUT ȘI UN NIVEL DE ZGOMOT NEGLIJABIL și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinația de locuință;” —> adică celebrele artificii de brad.



Eu sper să fie luată în serios problema pentru că deja văd cum se cumpără la negru astfel de dispozitive. Și sper sincer să nu mai fie alte animale care să își găsească sfârșitul la fel de trist ca Tharros", a mai scris acesta.

