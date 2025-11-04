ARTE FLAMENCO. Muzica de foc a Spaniei, mâine, la Sala Dalles

De ce e cu adevărat extraordinar concertul celor doi? Deoarece flamenco este mai mult decât un stil muzical, el este un univers sonor în care pasiunea, durerea și iubirea sunt exprimate direct, fără ocolișuri, în sunete percutante de taconeos și ritmuri marcate de palmas, din care se naște o energie fantastică. Deoarece este puternic și sincer, iar formula de duo cante y guitarra îl face să fie cu atât mai intens.

Primul „ingredient” al acestei formule magice este vocea cântată - cante flamenco -, care este inima și sufletul genului, forța care pune în mișcare tot acest univers. Fiecare sunet, fiecare gest, fiecare pas pe care îl face cantaora Pilar Diaz Romero impune direcția de evoluție a cântecului. Ea este regina. Dar pentru a se putea arăta în adevărata sa spendoare, regina are nevoie de vasalul său cel mai apropiat – guitarra, sursă spendidă de ritm și melodie, care întregește fiecare cântec. Iar el guitarrista Tiberiu Gogoanta va demonstra cu aplomb cât de versatilă este chitara flamenco, cum se adaptează ea perfect la specificul fiecărei forme, dând muzicii dramatism, lirism, forță și caracter.

Repertoriul pe care cei doi artiști îl vor prezenta pe scena Sălii Dalles este reprezentativ pentru abordarea contemporană flamenco. În el se vor regăsi cântece bătrâmești, dar și piese originale, inspirate de creații tradiționale, semnate de chiar chitaristul Tiberiu Gogoanță sau compoziții ale unor importanți compozitori de flamenco.

Pilar Diaz Romero s-a născut în 1977, la Barcelona, într-o familie de artişti flamenco, din sânul căreia se desprinde figura străbunicului, Antonio Romero, bailaor de flamenco cunoscut în numeroase tablao din Sevilla, şi cea a bunicului, chitaristul flamenco Paco Romero, cel care, ani la rând, a acompaniat-o pe dansatoarea Carmen Amaya în Barcelona. Pilar a început să cânte încă din copilărie, ajungând în scurt timp să evolueze în tablao, la Madrid şi Barcelona. A colaborat cu chitarişti consacraţi, printre care Justo Fernandez (Barcelona), Felipe Maya sau Jeronimo Maya (Madrid). Împreună cu compania “Increpacion Danza”, a susţinut concerte în Anglia, Olanda, Germania, Portugalia, Italia, precum şi pe numeroase scene din Spania.

Tiberiu Gogoanță “El Grelo”s-a născut în România şi a început studiul chitarei la liceele de muzică din Piteşti şi Bucureşti. După absolvirea liceului, realizând că este iremediabil atras de chitara flamenco, a plecat mai întâi în Olanda, unde a studiat timp de un an cu Paco Peña, şi apoi în Spania, unde a urmat cursurile maestrului Manuel Granados, la Conservatori Superior de Música del Liceu, din Barcelona. A concertat în numeroase tablao şi peñas flamencas, printre care “El Cordobés”, “El Patio Andaluz” şi “Tarantos”. A acompaniat numeroşi cantaori (printre care El Mantecao, Gloria Mateo, Alba Guerrero) şi dansatori: Nacho Blanco, Eva Santiago, Issac Barbero, Cristina Blanco, Juan Mateo, Antonio Alaya, Eli Alaya. A colaborat cu compania dansatoarei Nuria Ventura, fiind invitat să participe la turneul acesteia în Columbia. A susţinut numeroase concerte în formula de cante y guitarra, în Barcelona, Sevilla, Huelva, Bilbao, Santander etc.

Așadar mâine, miercuri, 5 noiembrie 2025, de la ora 19:00, sunteți invitați la Sala Dalles, să vă bucurați de gustul de foc al unei seri de flamenco live, în compania unor artiști fantastici, care știu să transforme fiecare clipă în pasiune pură. Biletele se găsesc pe ambilet.ro, ticketstore.ro și iabilet.ro. Veniți, va fi o seară ca nicio alta, cu cante, toque y baile și un flamenco puro de sangre y calle!