Data publicării:

ARO Câmpulung, victorie la debutul în noul sezon de Liga III

Autor: Florin Răvdan
Sursa Foto: Agerpres
Sursa Foto: Agerpres

ARO Câmpulung a debutat cu o victorie în noul sezon al Ligii a III-a. 

"Nume cu rezonanță în fotbalul românesc în urmă cu aproape 30 de ani, ARO Câmpulung și FC Inter Sibiu s-au întâlnit sâmbătă după-amiază în meciul din etapa inaugurală a noului sezon în Liga 3. ARO Câmpulung pentru al treilea an consecutiv în acest eșalon, sibieni proaspăt promovați! Și a ieșit un joc frumos, între două echipe ambițioase, cu obiective oarecum asemănătoare pentru acest prim joc: gazdele să plece la drum cu o victorie, oaspeții să nu piardă la debut! Și astfel a ieșit un joc plăcut care să-i mulțumească pe spectatorii prezenți în tribuna cochetei arene din comuna Dragoslavele!", transmit muscelenii pe site-ul oficial. 

Meci spectaculos, scor la limită 

"A fost 0-0 la pauză, însă un 0-0 animat, cu ocazii de gol la ambele porți în care fie intervenția celor doi portari, fie imprecizia jucătorilor aflați în atac au făcut ca tabela de marcaj să rămână neschimbată! Prima ocazie a aparținut echipei noastre în minutul 7, atunci când Mitrache a șutat de la peste 20 de metri lateral stânga, însă portarul Todorean a intervenit și a respins spectaculos în lateral! La rândul lor, oaspeții au avut câteva bune oportunități de a marca, prin Bârsan, Veștemean și Timiș. Cea mai clară în minutul 24, atunci când căpitanul sibienilor, Ionuț Bărculeț, a bătut o lovitură liberă direct pe portar, acesta a respins în față de unde Timiș a trimis din prima puțin pe lângă poartă! De partea cealaltă, în minutul 40, mingea centrată perfect de Mitrache a fost trimisă de Alin Călin puțin peste poartă, astfel că la cabine se intră cu rezultat alb.

În startul reprizei secunde Bărculeț, unul dintre cei mai buni jucători ai oaspeților, a încercat să-l surprindă pe Marcu cu un șut înșelător de la jumătatea terenului, numai că mingea a trecut puțin pe lângă poartă! Același Bărculeț și-a încercat norocul și în minutul 60, însă mingea expediată puternic de la peste 20 de metri a zguduit de această dată transversala! Tehnicianul Alin Popescu simte pericolul și face trei schimbări care aveau să se dovedească a fi decisive! Accidentat, Jarcă este înlocuit în minutul 70 cu Pia, însă pe teren pătrund în același timp Grecu și Găleșeanu! Trei minute mai târziu, doi dintre jucători abia introduși pe teren aveau să creeze faza unicului gol al partidei: Denis Pia ia o incursiune pe partea dreaptă, centrează perfect, uar de pe linia de 6m Robert GRECU a marcat cu o lovitură de cap, aducând pe ARO în avantaj: 1-0! Un avantaj fragil, dar care a fost păstrat fără emoții până la final de jucătorii echipei noastre care și-au trecut, astfel, în cont, prima victorie și totodată primele 3 puncte în clasament! Ar mai fi de subliniat și faptul că ARO a evoluat în acest meci pentru prima dată în echipamentul îndrăgit de jucători și care a atras atenția celor prezenți!", se mai arată în comunicat. 

