Data publicării: 09:11 05 Noi 2025

Apropiații lui Viktor Orban cumpără cel mai citit ziar din Ungaria
Autor: Iulia Horovei

Foto: Agerpres
 

Apropiații lui Viktor Orban au cumpărat cel mai citit ziar din Ungaria, provocând reacții de îngrijorare în redacție și temeri privind independența și libertatea presei.

Jurnaliștii celui mai citit ziar din Ungaria s-au declarat șocați după ce un grup media considerat apropiat de partidul premierului Viktor Orban, Fidesz, a cumpărat tabloidul de la foștii proprietari elvețieni, potrivit The Guardian.

Achiziția are loc în contextul pregătirilor pentru alegerile de anul viitor, când premierul maghiar se confruntă cu o opoziție mai organizată decât în anii anteriori, și este interpretată de analiști ca un pas care ar putea consolida influența guvernului asupra mass-mediei.

Grupul media pro-Orban Indamedia a anunțat vineri că a cumpărat un portofoliu de publicații maghiare de la compania Ringier, printre care și revista Glamour și tabloidul Blikk, al cărui site de știri are aproximativ trei milioane de cititori online lunar.

Schimbări în conducerea redacției

Redactorul-șef care părăsește funcția, Ivan Zsolt Nagy, a declarat luni că el și un alt manager de rang înalt pleacă „de comun acord” cu noul proprietar.

„Fuseserăm angajați în urmă cu șapte luni pentru a repoziționa Blikk, concentrându-ne nu pe senzaționalism, ci pe povești interesante, și pentru a fi mai orientați spre public, acoperind politică, economie și cultură”, a spus el pe Facebook, potrivit AFP. Noul redactor-șef va fi Balazs Kolossvary.

Angajații de la Blikk au declarat că sunt șocați. „Aproape că am făcut un atac de cord când am auzit anunțul”, a spus un reporter, care a dorit să rămână anonim. „Pentru mine, este inacceptabil din punct de vedere moral”.

Mulți jurnaliști care au decis să rămână spun că se află într-o poziție dificilă, întrucât nu au prea multe alte redacții unde s-ar putea angaja. În ultimii 15 ani, Orban a reușit să folosească o vastă rețea media pro-guvernamentală pentru a-și consolida imaginea și poziția în sondaje.

De obicei, marile tranzacții media aveau loc fie după alegeri, fie în perioade politice mai liniștite, însă cumpărarea Ringier Hungary are loc cu mai puțin de șase luni înaintea alegerilor generale din aprilie. Blikk era considerat o țintă principală pentru Orban și partidul său într-un moment în care sondajele arată că, pentru prima dată în peste un deceniu, au un rival real.

Critici din partea opoziției

Liderul opoziției, Peter Magyar, al cărui partid Respect și Libertate (Tisza) face campanie cu promisiuni de a eradica corupția profund înrădăcinată, a fost vocal în legătură cu „fabrica de propagandă” a lui Orban și cu daunele aduse democrației ungare.

El a criticat acordul privind Ringier Hungary, spunând că reprezintă o nouă încercare a lui Orban de a-și consolida controlul asupra presei din Ungaria.

Deși Blikk este un tabloid cunoscut pentru rubrica de știri mondene și titlurile sale senzaționale, în ultimii ani a publicat și numeroase articole despre presupusă corupție.

Agnes Urban, directoarea organizației de monitorizare media Mertek Media Monitor, a declarat că cititorii Blikk sunt „foarte importanți pentru Fidesz”.

„Blikk este de departe cel mai citit ziar zilnic din Ungaria, un lider de piață”, a spus Urban. „Site-ul său online a devenit surprinzător de popular în ultimii ani, ajungând al patrulea cel mai citit site din Ungaria. Dacă propaganda apare într-un astfel de mediu, atât de larg citit și popular, va avea un impact asupra publicului”, a mai spus ea.

Libertatea presei în Ungaria

De mai bine de un deceniu, Ungaria este adesea menționată ca exemplu pentru regimurile care se autodefinesc drept „democrații iliberale”. Țara condusă de Orban e frecvent elogiată de Donald Trump și de susținătorii săi, în pofida declinului consemnat de rapoartele internaționale privind libertatea presei.

În 2022, Orban declara la o conferință a conservatorilor americani (CPAC) că drumul spre putere presupune „să ai propria ta presă”. În 2010, guvernul lui Orban a adoptat o lege care a adus principalul organism de reglementare a presei sub control guvernamental și a plasat televiziunea publică sub conducerea unor persoane apropiate de partidul aflat la putere.

Indamedia este deținută în proporție de 50% de Miklos Vaszily, un om de afaceri pro-guvernamental care este și directorul general al postului privat TV2, favorabil guvernului.

Într-o declarație, celălalt coproprietar și director general al Indamedia, Gabor Ziegler, a spus: „Prin achiziționarea Ringier Hungary, grupul dobândește o companie media performantă, de dimensiuni similare cu Indamedia, cu poziții puternice pe piață și mărci de succes care joacă un rol definitoriu în peisajul media maghiar”.

Ringier a declarat, într-un comunicat trimis AFP în weekend, că decizia de vânzare a fost „bazată exclusiv pe considerente economice strategice și pe concentrarea asupra activităților noastre digitale de bază din Ungaria”.

