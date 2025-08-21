Aproape 1 milion de oameni, afectați de un atac cibernetic la Orange. Paradox: Dacă nu era vorba de o corporație, era scandal național

Incidentul vine în contextul în care autoritățile europene avertizează asupra creșterii scurgerilor masive de date.

Un atac cibernetic a compromis datele personale a aproximativ 850.000 de clienți belgieni, a anunțat miercuri operatorul francez de telecomunicații Orange.

Într-un email trimis către clienții afectați, Orange din Belgia a precizat că hackerii au avut acces la nume, numere de telefon, detalii despre cartelele SIM, planurile tarifare și codurile PUK ale utilizatorilor. Compania a subliniat că parolele, adresele de email și informațiile financiare nu au fost furate.

„Orange a informat autoritățile competente și a depus o plângere oficială la autoritățile judiciare”, a transmis compania într-un comunicat.

Grupul, care deservește peste 290 de milioane de clienți la nivel global, a avertizat că unele servicii ar putea fi afectate de măsurile luate ca răspuns la incident, fără a dezvălui natura exactă a atacului.

Gestionarea crizei de către Orange a fost însă puternic criticată de comunitatea de securitate cibernetică din Belgia.

Într-o postare pe LinkedIn, Inti De Ceukelaire, „chief hacker” la platforma belgiană de bug-bounty Intigriti, a calificat reacția companiei drept „foarte dezamăgitoare” și a acuzat Orange că urmează „același vechi manual de PR corporatist” pentru a-și proteja imaginea, și nu clienții.

El a avertizat că pagina de informare publicată de Orange minimizează riscurile reale, precum atacurile de tip SIM swapping sau furtul de numere, și transferă responsabilitatea asupra utilizatorilor pentru a se feri de tentative de phishing.

De asemenea, compania „minimizează ulterior și pretențiile de compensații financiare, afirmând că prejudiciul trebuie dovedit”, a adăugat expertul.

Un alt utilizator LinkedIn, Koen Gabriels, a scris: „Sigur, să oferi fiecărui client afectat o cartelă SIM nouă e scump și o operațiune logistică uriașă, dar ar demonstra că sunt demni de încredere să îmi păstreze datele.”

Incidentul are loc în contextul în care autoritățile europene și operatorii telecom intensifică verificările privind standardele de securitate cibernetică, pe fondul creșterii scurgerilor masive de date care vizează infrastructura critică.

Separat, Orange, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii mobile din Europa și Africa, a anunțat la sfârșitul lui iulie că a fost victima unui alt atac cibernetic, care a afectat unul dintre sistemele sale interne.

Când o companie precum Orange pierde datele personale a 850.000 de clienți, reacția autorităților e aproape absentă

Totul se reduce la un comunicat sec și la o plângere „conform procedurii”. Paradoxul e că dacă un operator mic ar fi compromis chiar și un singur nume, am fi avut un scandal național, cu amenzi GDPR usturătoare și anchete peste anchete.

Dar la peste un milion de utilizatori afectați? Liniște. De ce? Pentru că atunci când e vorba de giganți, se aplică alte standarde. Asta transmite un mesaj periculos: Că protecția datelor personale e o loterie, iar responsabilitatea reală cade pe umerii utilizatorilor, nu ai companiilor care ar trebui să le păzească.

