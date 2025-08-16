Data publicării:

Apel pentru interzicerea stațiunilor și hotelurilor „fără copii”. Dezbateri aprinse într-o țară din UE

Autor: Iulia Horovei
Sursa foto: Freepik
Sursa foto: Freepik

Dezbateri aprinse într-o țară din UE pe fondul cererilor de interzicere a hotelurilor și stațiunilor „fără copii”.

Stațiunile „fără copii” și hotelurile „doar pentru adulți” sunt discriminatorii, riscă să creeze o societate a intoleranței și ar trebui interzise, a declarat o senatoare franceză, în contextul unei dezbateri tot mai intense în Franța privind excluderea copiilor din vacanțe, potrivit The Guardian.

Vacanțe cu sau fără copii?

„Nu putem organiza societatea separând copiii de noi în același mod în care unele unități nu acceptă câini”, a spus senatoarea socialistă și fostă ministră a familiei, Laurence Rossignol. „Copiii nu sunt animale de companie deranjante”, a adăugat ea.

Luna trecută, un înalt responsabil guvernamental pentru problemele copiilor, Sarah El Haïry, care a avertizat că stațiunile doar pentru adulți „nu fac parte din cultura franceză, nu sunt filosofia noastră și nu vrem să devină normă în țara noastră”, a lansat un premiu numit Family Choice, parte a ceea ce ea a numit „lupta împotriva noului trend fără copii”.

El Haïry i-a chemat pe părinții francezi să voteze pentru destinațiile prietenoase cu familiile, ca o modalitate de a „readuce copiii în centrul spațiului public” și de a contracara fenomenul hotelurilor doar pentru adulți. „Nu putem accepta ideea că, în societatea noastră, copiii nu sunt bineveniți nici măcar pe o terasă de restaurant”, a spus ea pentru revista Parents.

Senatoarea franceză a adăugat însă că guvernul trebuie să meargă mai departe și a cerut o dezbatere parlamentară pentru ca interdicția copiilor în anumite unități să fie declarată ilegală. Ea a subliniat că spațiile „fără copii” înseamnă „organizarea societății în jurul intoleranței oamenilor față de ceilalți” și echivalează cu „instituționalizarea și legitimarea intoleranței”. „Aceste stațiuni le permit oamenilor să spună: Nu îmi plac copiii și nu vreau să-i văd. Iar asta nu este acceptabil, pentru că a nu-ți plăcea copiii înseamnă să nu-ți placă umanitatea însăși”.

Franța rămâne, însă, o țară orientată spre familie

Stațiunile și hotelurile „child-free”, promovate adesea prin imagini cu adulți relaxați pe șezlonguri, fără copii care țipă sau sar în piscină, s-au extins la nivel mondial în ultimii ani, iar cererea a crescut după pandemia de COVID-19. De mai multe decenii, hotelurile rezervate adulților sunt populare în destinații precum Mexic, America Centrală, Thailanda și Grecia, atrăgând numeroși turiști din nordul Europei, inclusiv germani și britanici. În Coreea de Sud au apărut chiar cafenele și restaurante „fără copii”.

Franța însă, tradițional orientată spre familie și având una dintre cele mai ridicate rate ale natalității din Europa, s-a mândrit mereu cu destinații de vacanță prietenoase cu cei mici, de la tobogane uriașe de hotel până la campinguri cu diverse cluburi pentru copii. Se estimează că doar 3-5% dintre unitățile turistice din Franța sunt „adults-only”, mult sub procentul vecinei sale Spania, lider de piață.

În contextul scăderii natalității și al apelurilor președintelui Emmanuel Macron la o„revigorare demografică” prin politici favorabile familiei, a fost readusă în prim-plan dezbaterea privind rolul copiilor în societate. Un raport de specialitate publicat anul trecut despre reducerea timpului petrecut de cei mici în fața ecranelor a evidențiat necesitatea de a le oferi alternative la telefoane și de a le asigura „locul firesc” în viața comunității, inclusiv „dreptul de a face zgomot”. 

Un reprezentant al industriei hoteliere a explicat că unitățile „fără copii” sunt foarte rare în Franța, în comparație cu numărul total al structurilor turistice. Potrivit acestuia, există o categorie clară de clienți care caută astfel de servicii, iar hotelurile doar răspund cererii pieței. În opinia sa, dacă aceste opțiuni ar fi interzise prin lege, turiștii s-ar orienta către alte țări europene sau chiar destinații mai îndepărtate.

Citește și: Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025

De ce aleg turiștii stațiunile fără copii

Un specialist în antreprenoriat și modele de afaceri a arătat că alegerea stațiunilor „fără copii” nu are legătură în primul rând cu respingerea celor mici, ci cu dorința de odihnă și deconectare. Mulți dintre turiștii care optează pentru astfel de vacanțe sunt părinți epuizați sau persoane care lucrează cu copii și care simt nevoia de o pauză de la ritmul cotidian și de la presiunile familiale și profesionale.

Un alt motiv este timpul de calitate petrecut în cuplu sau cu prietenii. Un sondaj din 2014 arăta că 56% dintre părinții francezi au mers în vacanță fără copii, de obicei pentru escapade romantice. În plus, hotelurile „adults-only” sunt asociate cu o „percepție de lux”, iar prețurile mai ridicate sunt justificate prin absența copiilor și a zgomotului.

Deși legislația franceză privind nediscriminarea și comerțul poate fi interpretată, nicio familie nu a depus până acum o plângere împotriva unui hotel pentru interzicerea copiilor. Cel mai probabil, sectorul va continua să crească treptat, asemenea fenomenului nunților „child-free”.

Citește și: Jeff Bezos, în doliu: „A dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”. Mesajul emoționant al miliardarului

