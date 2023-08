Anxietatea și depresia, afecțiuni care s-au accelerat în ultimii ani. Dr. Valentin Veron Toma: Care sunt factorii care determină, de fapt, îmbolnăvirea / video

Dr. Valentin-Veron Toma are o experiență de peste 25 de ani în domeniul cercetării științifice. A participat la numeroase programe și proiecte de cercetare, la nivel național. A participat la proiecte de cercetare internaționale în colaborare cu cercetători din diferite universități europene (Franța, Irlanda, Țările de Jos, UK etc.) și non-europene (Canada, SUA etc.).

„Conduceți o Secție de antropologie socială și culturală care se ocupă și de medicină mentală, de bolile psihicului omenesc. Suntem într-o perioadă în care ritmul vieții cotidiene, tehnologia suprasolicită sistemul nervos și afectează psihicul uman?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Sunt de acord că trăim într-o lume foarte dinamică, ceea ce mie personal îmi place foarte mult, nu-mi place să mă plictisesc și sunt foarte încântat de evoluțiile tehnologiei, dar într-adevăr te poate obosi ritmul ăsta și uiți câteodată să întrerupi munca și să treci într-un timp de relaxare.

Asta cred că se întâmplă cu mulți dintre noi. Suntem foarte conectați cu tehnologia, suntem practic conectați 24/7 și vrem să comunicăm instant cu cei apropiați, dar și cu cei relevanți pe plan profesional.”, a spus Dr. Valentin-Veron Toma.

Depresia, cea mai răspândită afecțiune la nivel mondial

„Se publică prognoze îngrijorătoare. La începutul mileniului se spunea că în 2020-2025 depresia va fi cea mai întâlnită, cea mai răspândită afecțiune la nivel mondial. S-au îndeplinit aceste profeții?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu numai că s-au îndeplinit, dar studiile arată că pandemia nu ne-a făcut deloc bine, a accelerat niște trenduri preexistente și în ceea ce privește anxietatea și depresia, dar și marile categorii de suferințe psihice. Sunt mai multe psihoze la debut, sunt mai multe forme de demență. Într-un fel, e o accelerare a unor fenomene care păreau să fie mai lente.

Nu mai vorbesc de faptul că infecția virală însăși a determinat formele virale de long-COVID care reprezintă pe de o parte o afectare supărătoare în săptămânile, lunile de după afecțiunea acută, dar sunt un factor de risc pentru apariția în decurs de 10-20 de ani a unor forme de suferință psihică cum sunt bolile degenerative, demențele, Parkinson.”, a spus Dr. Valentin-Veron Toma.

Care sunt cauzele

„Au crescut aceste afecțiuni pentru că lumea trăiește mai mult, pentru că apucă să se dezvolte aceste boli sau din cauza unor substanțe chimice? Sunt incriminate sticlele de plastic, alimentele, aditivii, tot felul de alte substanțe.”, a spus Val Vâlcu.

„Ca în mai toate bolile de care suferă specia noastră, sunt complexe multifactoriale. Într-adevăr, tehnologia, creșterea nivelului de civilizație au dus la o creștere în medie a speranței de viață, la nașterea unei cantități mai mari de alimente mai bune care conduc la o mai bună calitate a vieții la vârste înaintate, dar, în același timp, trăim din ce în ce mai mult impactul schimbărilor climatice, ale poluării.

Sunt o grămadă de particule pe care le preluăm prin aerul pe care îl respirăm, ingestia unor substanțe chimice prin alimentele procesate, conduc și ele la afectarea creierului. Sunt mulți factori care ne determină să ne îmbolnăvim mai frecvent și să ne expună la riscuri pentru suferințe cronice.”, a spus Dr. Valentin-Veron Toma, antropolog medical în cadrul Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române din București.

