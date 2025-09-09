Annalena Baerbock, fostul ministru de externe al Germaniei, a preluat președinția Adunării Generale a ONU

Annalena Baerbock, fostul ministru de externe al Germaniei, a preluat oficial marți funcția de președintă a Adunării Generale a ONU, relatează dpa, citată de Agerpres.

Ea a fost învestită în funcție la sediul Națiunile Unite din New York.

Baerbock, în vârstă de 44 de ani, a preluat mandatul de la predecesorul său, Philemon Yang, fost premier al Camerunului, în cadrul unei ceremonii organizate la începutul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU la New York.

"Aștept cu nerăbdare să colaborez cu succesorul dumneavoastră - președintele ales Baerbock - în timp ce continuăm să căutam soluții la problemele globale", a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, într-un comunicat.

Baerbock a fost aleasă în această funcție în iunie cu o majoritate covârșitoare de voturi.

Annalena Baerbock, membră a Partidului Verzilor din țara sa, care a ocupat postul de ministru de externe al Germaniei până în luna mai, este a cincea femeie care deține funcția de președintă a Adunării Generale a ONU.

Președintele Adunării Generale are un rol în primul rând ceremonial, spre deosebire de secretarul general al ONU, post deținut în prezent de portughezul Antonio Guterres.

