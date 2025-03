Angajații de la Vocea Americii, concediați de Trump

Persoane aflate sub contract cu postul de radio Vocea Americii (Voice of America, VOA) au declarat că au primit duminică o notificare conform căreia contractul lor se încheie la sfârşitul acestei luni, la o zi după anunţul făcut de administraţia preşedintelui american Donald Trump privind concedierea tuturor angajaţilor acestui post, informează luni AFP și Agerpres.



Trimiterea în "concediu administrativ" a angajaţilor de la posturile de radio Vocea Americii, Radio Free Asia şi alte media publice a fost anunţată sâmbătă, în cadrul tăierilor bugetare promise de Trump.



Începând de duminică, membrii personalului contractual, care formează cea mai mare parte a serviciilor non-aglofone ale VOA, au primit un email prin care erau informaţi că începând cu 31 martie contractul lor ia sfârşit, au declarat mai mulţi dintre ei pentru AFP.



Numeroase persoane aflate sub contract cu VOA nu sunt cetăţeni americani şi riscă, în ceea ce îi priveşte pe cei care locuiesc în SUA, să-şi vadă permisele de şedere puse în discuţie.



Angajaţii statutari ai VOA, care au fost de asemenea trimişi în concediu administrativ, nu au primit în acest stadiu scrisori de concediere, potrivit unor informaţi ale AFP.



Liam Scott, un jurnalist al VOA care a aflat despre concedierea sa pe 31 martie, a apreciat pe reţeaua X că închiderea de către administraţia Trump a VOA şi unor media similare "se înscrie în eforturile lui de a destructura guvernul de o manieră mai generală".



În plan mai larg, această iniţiativă "face de asemenea parte din asaltul mai extins al administraţiei contra libertăţii presei şi media", a adăugat el. "Mă ocup de libertatea presei de multă vreme şi nu am văzut niciodată ceva comparabil cu ceea ce se întâmplă în SUA de două luni", a subliniat jurnalistul.



Postul Voice of America, înfiinţat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Radio Free Europe, înfiinţat în timpul Războiului Rece, şi Radio Free Asia, înfiinţat în 1996, sunt menite să ducă "vocea Americii" peste tot în lume şi în special în ţările autoritare.



Donald Trump a semnat vineri un decret care clasează agenţia guvernamentală care administrează aceste media (USAGM), care număra 3.384 de angajaţi în 2023, printre "elementele inutile ale birocraţiei federale".

