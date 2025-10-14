€ 5.0879
Data actualizării: 23:30 14 Oct 2025 | Data publicării: 23:29 14 Oct 2025

Andrei Roșu, ordin de chemare la instrucție aproape de pe o zi pe alta: Oamenii să fie tratați cu respect!
Autor: Roxana Neagu

militar pixabay Foto: Pixabay
 

Sportivul Andrei Roșu a publicat ordinul de chemare la instrucție primit astăzi prin poliție.

Citește și:  Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați

 

 

”Astăzi am primit (prin poliție, la ușă, în jurul orei 14:00) un ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare, pentru... poimâine.

 

Noroc că era cineva acasă – altfel, probabil nu aș fi știut nimic până în ziua respectivă și, probabil, mă alegeam cu o amendă...

 

După ce am citit documentul, mi-am dat seama că ar fi fost mult mai util dacă ar fi conținut și câteva informații practice, de bun-simț:

 

- unde exact se desfășoară exercițiile (în cazarmă sau pe teren),

- ce tip de echipament trebuie să aducem,

- dacă trebuie să avem hrană sau apă la noi,

- un număr de contact al unității, pentru întrebări sau clarificări,

 

și, mai ales, să fie trimis din timp, nu cu doar două zile înainte.

 

Mi se pare important ca oamenii să fie tratați cu respect și transparență, mai ales când vine vorba de obligații legate de armată și mobilizare. Nu toată lumea are o situație simplă – unii lucrează, au afaceri, deplasări, copii, probleme medicale sau locuiesc în alte orașe.

 

Și cred că ar fi corect ca, pentru cei care din motive morale sau de conștiință nu doresc să participe la eventuale confruntări armate, să fie clar comunicată alternativa legală – serviciul alternativ civil, care este prevăzut de lege.

 

Exercițiile de mobilizare pot avea un scop legitim – instruirea, organizarea, pregătirea – dar felul în care sunt comunicate și organizate face toată diferența între încredere și confuzie...” a scris sportivul Andrei Roșu, pe Facebook, unde a publicat și ordinul de chemare. 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

andrei rosu
instructie armata
ordin chemare
rezervist
