Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video

Autor: Darius Muresan | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
Dacă umorul involuntar ar fi probă olimpică, elevii români ar putea aduce acasă medalii de aur, argint și bronz… toate în același timp. Scriitorul Andrei Pleșu a citit, în fața publicului, o selecție de „perle” din lucrările de bacalaureat, fraze în care logica, gramatica și realitatea se împletesc, cu rezultate hilare, cu imaginația scăpată de sub control a elevilor.

Iată „perlele” culese și citite de Andrei Pleșu:

"Baltagul e un fel de topor cu care babele își căutau soții".

"Ștefan Augustin Doi Nași a scris Mistrețul cu dinți de argint în care la sfârșit el moare, dar porcul scapă".

"În Luceafărul, poetul arată cât de proastă e femeia care refuză un super gagiu, nemuritor și rece, pentru un ospătar muritor și cald".

"Poeții nici ei nu știau ce știu, de aceea suntem întrebați mereu ce a vrut să zică autorul".

"Triunghiul isoscel e un patrulater cu două laturi".

"Creierul este un organ oarecum indispensabil capului".

"Poetul își așteaptă iubita ca împreună să cutremure o barcă".

"Poezia Zburătorul, de Ion Haș (scris cum se aude) Rădulescu, este un omagiu adus aviatorilor români".

"Inima este alcătuită din două atricule și două testicule".

"Mircea cel Mare, care prima dată a fost bătrân, stă la un discurs cu Baiazid. Acesta îl primește politicos, dar cu obrăznicie, și îl face în tot felul, ca o albie de porci. Când Baiazid îl întreabă arogant tu ești Mircea?, domnitorul român nu se pierde cu firea și îi răspunde la fix da, împărate. Până la urmă, Mircea cel Mare, deși bătrân, îl va îngenunchea pe trufașul otoman cu câteva proverbe și zicători bine plasate".

"Când veni fata, băiatul își mângâia pisoiul".

"În Amintiri apare copilăria fericită a puiului de țăran Crenguță Ionel".

În alt loc, e vorba despre poezia și curentele literare "poponarismul și sămănătorismul".

"Calul lui Harap-Alb a trebuit să se ia la întrecere cu păsărica fetei de împărat".

"Împăratul avea o grădină și, în fund, un măr".

"Numele Hyperion vine din alăturarea a două cuvinte: Hyper și Ion. Deci îl chema Ion, dar era mai activ".

