Data publicării: 09:15 28 Sep 2025

EXCLUSIV Andreea Raț arată greșeala care distruge multe relații
Autor: Dana Mihai

couple-with-relationship-difficulties-having-conflict-while-talking-living-room
 

Andreea Raț subliniază că echilibrul în cuplu apare doar atunci când doi oameni compleți construiesc împreună, nu când partenerii caută validare unul în celălalt.

"Eu spun că, acolo unde există o stimă de sine mai fragilă, relația de cuplu devine un fel de teren de luptă, de validare continuă cu partenerul nostru. Persoana cu stima de sine mai fragilă, cu încrederea în sine mai scăzută, are o nevoie constantă de a-și confirma validarea. Bineînțeles, acest lucru creează dezechilibre, tensiuni în cuplu și așa mai departe.

N-aș vorbi neapărat despre atracția față de parteneri toxici, despre care s-a discutat atât de mult, cât mai degrabă despre nevoia aceasta de valoare interioară recunoscută. În momentul în care nu o avem, o așteptăm de la celălalt și, astfel, punem presiune asupra lui. Avem așteptări nerealiste de la partenerul nostru, ca să ne umple goluri pe care noi nu reușim să le acoperim singuri.

Prin faptul că nu ne simțim întregi, avem nevoie de celălalt ca să ne umple acele goluri. Însă, în realitate, avem nevoie de un parteneriat între doi oameni compleți, nu între jumătăți de măsură. Bineînțeles, acest lucru ne ajută la cooperare și la echilibru în viața de cuplu", a explicat psihologul Andreea Raț.

x close