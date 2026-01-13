€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Stiri Andreea Mantea, în platoul Știrilor Kanal D, primele impresii despre concurenții sezonului 5 „Casa Iubirii”
Data publicării: 20:00 13 Ian 2026

Andreea Mantea, în platoul Știrilor Kanal D, primele impresii despre concurenții sezonului 5 „Casa Iubirii”
Autor: Dana Mihai

Andreea Mantea Stiri 2 Casa Iubirii

„Concurenții sunt extraordinari de deschiși, de sinceri, de dornici să trăiască experiența asta în văzul tuturor”, a spus Andreea Mantea.

 

 Noul sezon „Casa iubirii” a început în forță la Kanal D, iar Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii, a fost invitată în platoul Știrilor Kanal D, unde a împărtășit fanilor câteva detalii din culisele celui de-al cincilea sezon.

Așteptările telespectatorilor sunt cu atât mai mari cu cât sezonul precedent a fost unul foarte urmărit, plasând constat Kanal D pe primul loc în audiențe. Andreea Mantea a transmis un mesaj de mulțumire telespectatorilor care au fost alături de „Casa iubirii” zi de zi, subliniind că succesul acestui reality show vine din autenticitatea trăirilor și reacțiilor concurenților și din faptul că publicul se regăsește în poveștile concurenților.

Casa Iubirii

Îndrăgita prezentatoare a împărtășit telespectatorilor primele sale impresii despre noi concurenți.

„Concurenții sunt extraordinar de deschiși, de sinceri, de dornici să trăiască experiența asta în văzul tuturor. (…) Îmi place că sunt implicați, că își doresc din tot sufletul să trăiască această experiență la maximum; iar telespectatorii urmăresc   pentru că se regăsesc, pentru că le place ceea ce văd. (...)”, a povestit Andreea Mantea.

Sezonul cinci promite să fie chiar mai intens decât precedentul. Prezentatoarea emisiunii a mai dezvăluit faptul că în casa încep să apară primii fiori ai dragostei, iar conexiunile dintre concurenti sunt deja vizibile, cu interacțiuni care evoluează rapid. Andreea Mantea a subliniat că participanții la emisiune au nevoie de timp pentru a se descoperi și a înțelege ce își doresc cu adevărat. Vedeta Kanal D a accentuat că mulți concurenți intră în această competiție pentru a-și demonstra că pot iubi din nou după experiențe dureroase, iar acest parcurs emoțional le testează limitele și îi transformă profund.

Noul sezon „Casa iubirii” poate fi urmărit de luni până vineri, de la 10:00 și 16:30, iar sâmbăta și duminică, de la 16:00 și 19:00.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

casa iubirii
andreea mantea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Un copil de 4 ani a fugit de la grădiniță. Autoritățile au deschis dosar penal
Publicat acum 29 minute
Fertilizarea in vitro, explicată de Dr. Erna Stoian (SANADOR)
Publicat acum 34 minute
Cum va arăta și cât va costa noul model Dacia, care va fi lansat anul acesta
Publicat acum 42 minute
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti se opune legalizării prostituției
Publicat acum 49 minute
Andreea Mantea, în platoul Știrilor Kanal D, primele impresii despre concurenții sezonului 5 „Casa Iubirii”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 7 ore si 47 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 11 Ian 2026
Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO
Publicat acum 23 ore si 59 minute
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close