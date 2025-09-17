Data publicării:

ANAT, primul infotrip dedicat agențiilor specializate pe incoming în regiunea București–Ilfov

Autor: Crişan Andreescu

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT), în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, organizează în perioada 19–21 septembrie 2025 primul infotrip cu agenții de turism specializate pe incoming în regiunea București–Ilfov. Evenimentul, intitulat ”Redescoperă București și Ilfov”, are ca obiectiv consolidarea și diversificarea turismului de incoming, prin promovarea Capitalei și a județului Ilfov ca destinații complementare pe harta turismului internațional.

Un traseu narativ prin istorie, cultură și tradiții

Pe durata celor trei zile, participanții – un grup reprezentativ de agenți de turism din România – vor descoperi atracțiile turistice și experiențele autentice din București și Ilfov, puse în valoare prin poveștile istorice oferite de Damian Anfile, povestitor istoric.

Ziua I – Redescoperă Bucureștiul

Un tur narativ al Capitalei va scoate la lumină repere emblematice precum Hotelul Capșa, Cercul Militar Național, Palatul Universul, Palatul Suțu, Hanul cu Tei, Mănăstirea Stavropoleos, Caru cu Bere, Palatul CEC, Curtea Veche, Hanul Manuc sau cartierele istorice cu arhitectură boemă, de la Armenesc la Lipscani.

Ziua II – Redescoperă Ilfovul

Participanții vor explora județul Ilfov, odinioară „grădina domnească a Bucureștiului”, vizitând obiective precum:

Mănăstirea Snagov – cu tradiție de peste șase secole;Școala de la Piscu – muzeu-atelier dedicat artei și olăritului;Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră (premieră absolută în România, la Buftea);Palatul Mogoșoaia – simbol al stilului brâncovenesc;Fortul XIII Jilava – cu rol istoric și memorial;Mănăstirea Cernica – un loc al spiritualității și culturii românești.

Seara, programul va include momente artistice, cine festive și prezentări dedicate potențialului turistic al Ilfovului.

Ziua III – Concluzii și plecarea participanților

Infotripul se încheie cu o recapitulare a potențialului turistic al regiunii, de la turism rural și experiențe personalizate la patrimoniu cultural, gastronomie și atracții naturale.

”Acest infotrip este al patrulea din acest an, organizat de ANAT, după infotripurile Prahova – Brașov, Maramureș și Litoralul românesc. Toți bucureștenii cred că știu Bucureștiul, însă în realitate nu este așa. Despre județul Ilfov cu atât mai mult. Deci, avem două zile de istorie, arhitectură, religie și cultură cu Damian Anfile, un lucru extraordinar pentru tinerii agenți de turism”, a declarat Dr. Alin Burcea, președintele ANAT.

Potrivit Institutului Național de Statistică, Municipiul București a primit, în 2024, 2.005.391 de turiști, față de 1.833.855 de turiști în 2023, iar Județul Ilfov a primit, în 2024, 205.966 de turiști, față de 208.442 de turiști în 2023. Se observă o creștere a numărului turiștilor străini, Ilfov primind 88.866 de străini în 2024 față de 83.008 în 2023, respectiv municipiul București primind 1.033.467 de turiști străini în 2024 față de 871.897 în 2023.

România a primit, anul trecut, 2.412.810 de turiști străini, dintre care 1.122.333 de turiști au fost cazați în București – Ilfov, ceea ce arată că regiunea a deținut o pondere de 46,5% din totalul turiștilor străini care au vizitat România în 2024.

”Ilfov are zone naturale de excepție și multe obiective turistice și culturale unice. De asemenea, Ilfov este cel mai tânăr județ din Uniunea Europeană și are cea mai mare rată de creștere a populației din spațiul UE. Este un județ în plină dezvoltare, această tendință fiind arătată de datele statistice. Rolul și obligația noastră, la nivel de Consiliu Județean, alături de primăriile partenere, este acela de a identifica, în primul rând, obiectivele turistice care nu sunt încă suficient de puse în valoare”, a declarat Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.

„Infotripul reprezintă o premieră pentru regiunea București–Ilfov și un pas concret în direcția dezvoltării turismului de incoming. Ne dorim ca agențiile de turism partenere să redescopere Capitala și județul Ilfov ca o destinație complexă, care îmbină patrimoniul istoric cu modernitatea, tradițiile cu experiențele autentice. Dacă Bucureștiul este inima culturală, istorică și economică a țării, județul Ilfov reprezintă grădina lui, locul în care tradiția, patrimoniul, natura și experiențele autentice completează perfect oferta Capitalei. Credem cu tărie că Bucureștiul și Ilfovul pot deveni împreună o atracție internațională competitivă”, a declarat Mihaela Patentașu, Președintele Consiliului Regional București–Ilfov al ANAT.

