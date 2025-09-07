Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria

Guvernul Austriei vrea să interzică purtarea vălului pentru fetele sub 14 ani în toate școlile, potrivit The Telegraph.

Legislația este în etapa finală de negociere între partidele coaliției de guvernare, cu amenzi care variază de la câteva sute de euro până la 1.000 de euro pentru „încălcări repetate”.

Vălul, interzis în școlile austriece

Interdicția se va aplica atât școlilor de stat, cât și celor private, inclusiv școlilor religioase islamice, iar profesorii vor trebui să raporteze încălcările în clasă, scrie ziarul Kronen Zeitung. Ulterior, poliția va avea responsabilitatea de a aplica amenzile părinților.

Vălul este un „un simbol al opresiunii” și o expresie a „tendințelor extremiste” legate de creșterea „islamului radical”, a declarat Ministrul Familiei și Integrării, Claudia Plakholm. „Nu este un fenomen marginal”, a mai adăugat ea.

Se estimează că între 9.000 și 12.000 de fete din Viena ar fi afectate de interdicție. Aproximativ 25% dintre elevii din Austria provin din familii de migranți, iar în Viena această proporție depășește 50%.

Coaliția „candy”, formată din Partidul Popular de centru-dreapta, Social-Democrați și Neos, s-a constituit în februarie pentru a împiedica accesul la guvernare al formațiunii de extremă-dreapta, Partidul Libertății.În cadrul acordului de coaliție, partidele și-au luat angajamentul de a promova o lege constituțional compatibilă care să interzică purtarea vălului, având ca obiectiv protejarea fetelor minore împotriva segregării și opresiunii.

Partidul Libertății (FPÖ) a ocupat prima poziție la ultimele alegeri, având o poziție dură față de migrație, iar observatorii văd această interdicție ca un semnal către alegătorii săi.

Nu e la prima încercare

Aceasta va fi a doua tentativă a Austriei de a interzice vălul în ultimii ani; legislația introdusă de fostul cancelar Sebastian Kurz, în coaliție cu FPÖ, a fost anulată în 2020 de Curtea Constituțională, fiind considerată contrară libertății religioase, înainte de aplicarea oricăror amenzi.

Anterior, interdicția viza fetele sub 11 ani și doar școlile de stat, cu o amendă maximă de 440 de euro, ceea ce înseamnă că noua legislație este mai strictă și mai punitivă.

Experții constituționali consideră că legalitatea proiectului de lege este discutabilă, subliniind că decizia Curții din 2020 a trasat limite stricte care sunt greu de depășit. Ei atrag atenția că interdicția ar putea constitui o încălcare a libertății religioase, chiar dacă guvernul o justifică ca parte a luptei împotriva radicalismului religios.

Totodată, liderii comunității musulmane din Austria avertizează asupra riscului de a folosi bunăstarea copiilor ca pretext pentru aplicarea unor măsuri generalizate.

