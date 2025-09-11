Ambasador european, demis după legătura sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein

Diplomatul a fost demis după ce mai multe dintre legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein au fost făcute publice.

Ambasadorul britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, a fost demis joi, 11 septembrie, de prim-ministrul Keir Starmer după ce mai multe e-mailuri au dezvăluit detalii despre legătura sa cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, potrivit Reuters.

Mandelson, implicat în activități diplomatice și politice de-a lungul unei cariere de peste trei decenii, a fost nevoit să părăsească funcția după ce unele dintre scrisorile și e-mailurile sale către Epstein au fost făcute publice în această săptămână.

Starmer, confruntat cu dificultăți în sondaje, îl susținuse miercuri pe ambasador, în contextul unei vizite de stat a președintelui american Donald Trump, programată pentru săptămâna următoare, cu care Mandelson avea relații apropiate.

Trump a fost, de asemenea, întrebat despre legăturile sale cu Epstein, Casa Albă negând autenticitatea unei presupuse scrisori de ziua de naștere trimisă de el către Epstein.

Epstein, „cel mai bun prieten” al ambasadorului

Mandelson, care a ocupat funcții în cadrul Partidului Laburist în perioada în care Tony Blair era prim-ministru, a fost analizat după ce legislatorii americani au publicat documente, inclusiv o scrisoare în care îl numea pe Epstein „cel mai bun prieten al meu”.

E-mailurile publicate în presă arată că Mandelson l-a sfătuit pe Epstein să ceară eliberarea anticipată în 2008, în momentul în care urma să fie condamnat la 18 luni de închisoare pentru abuz sexual asupra unui minor.

„E-mailurile arată că detaliile relației dintre Peter Mandelson și Jeffrey Epstein diferă de ceea ce se cunoștea la momentul numirii sale”, a declarat Ministerul britanic de Externe.

Ministerul a precizat că sugestia lui Mandelson de a contesta prima condamnare a lui Epstein reprezintă „informații noi” și că Starmer a cerut demiterea sa.

Miercuri, Mandelson a declarat că regretă că l-a întâlnit pe Epstein și că a menținut această asociere „mult mai mult decât ar fi trebuit”, o afirmație acceptată de prim-ministru.

Starmer îl lăudase pe Mandelson, primul politician numit în această funcție în aproape cinci decenii, pentru contribuția sa la obținerea acordului comercial cu Statele Unite.

Săptămâna trecută, plecarea adjunctei lui Starmer, Angela Rayner, din cauza problemelor fiscale, a dus la o reorganizare amplă a cabinetului și a schimbat planurile inițiale pentru relansarea guvernului laburist.

În condițiile în care creșterea economică nu accelerează și sunt anticipate posibile majorări de taxe, formațiunea Reform UK, condusă de Nigel Farage, a înregistrat o creștere în sondaje, iar partidul lui Starmer se află într-o perioadă de reevaluare.

