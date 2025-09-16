Data publicării:

„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală

Autor: Darius Muresan | Categorie: Stiri
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

În ultimele zile, în spațiul virtual a reapărut o discuție intensă despre motivul pentru care Mircea Badea nu permite comentarii la postările sale pe rețelele sociale. Realizatorul TV a explicat recent aceste motive într-un videoclip publicat pe contul său de YouTube, clarificând zvonurile potrivit cărora i-ar fi „teamă de dezbatere”.

„Remarc în ultimele zile în spațiul virtual o temă care sigur este izvorâtă dintr-un ordin, pentru că nu există coincidențe: multă lume în spațiul virtual e indignată, vitriolată chiar și, desigur, ironică, în legătură cu faptul că nu permit comentarii. La mine pe social media, adică nici pe Twitter, nici pe YouTube, nici pe Instagram; dar nu pe Facebook, fiind blocat de foarte mulți ani. Bun, dar ideea este: dom'le, deci Badea nu permite comentarii la postările lui, deci e clar că îi este teamă de dezbatere”, a explicat Badea pe YouTube.

El a subliniat că blocarea comentariilor nu are legătură cu evitarea dezbaterilor, ci cu experiența acumulată și agresivitatea unor utilizatori: „Asta e ideea: deci toți postacii, toți activiștii, toate uneltele de propagandă din spațiul virtual sunt niște super meseriași în dezbatere și, evident, eu, nefăcând față unor valori, unor competențe în materia de dezbatere, am ales să blochez comentariile. Când încă aveam contul de Facebook, erau în jur de 350.000–400.000 de persoane abonate. La unele postări aveam 1.000 de comentarii”.

Realizatorul a amintit și de incidentele grave care au contribuit la această decizie. „La un moment dat, într-o conjunctură cu miting-ul diasporei, cu Dragnea, cu 10 august, am primit atât eu, cât și fiul meu, care era și foarte mic, multe amenințări cu moartea și se spunea clar unde locuiesc. Amenințările au fost de la oameni concreți”, spune Mircea Badea.

El a insistat că amenințările au venit de la persoane reale. „Deci am primit multe amenințări cu moartea de la conturi reale, de oameni care chiar existau; erau oameni cu identitate, cu poză chiar la profil, oameni reali. Și am primit foarte multe amenințări și multe, multe mizerii, multe nenorociri. Bun, sigur că de obicei în astfel de situații vine întrebarea aia specifică: ‘Te-ai dus la poliție?’ Da, m-am dus; sigur că era faptă penală ce comiseseră oamenii ăia, destul de mulți. Am spus că era faptă penală, dar sigur că nu s-a întâmplat nimic. Evident că da, tot pe mine m-au chemat peste vreun an și jumătate să mă întrebe dacă mai mențin plângerea. Sigur că am menținut-o”, povestește el.

Badea a explicat că, în ciuda interdicției comentariilor, continuă să participe la dezbateri cu politicieni și jurnaliști. „Eu fac dezbateri cu ăia pe care i-ați votat voi cam în fiecare zi. Există zilnic ocazii în care nu mai sunt singur la măsuță, sunt cu tot felul de oameni politici, de exemplu cu Nicușor Dan, președintele României. Eu fac dezbatere și particip la dezbatere și mă pricep destul de bine, dar cu ăia pe care voi i-ați votat. Sau cu ăia împotriva cărora ați votat. Să stau și să iau act de înjurăturile voastre, de insultele voastre, de amenințările voastre nu am niciun motiv”, explică acesta.

În ceea ce privește libertatea de exprimare, realizatorul a clarificat un punct pe care mulți îl contestă: „Că unii zic: ‘Dom'le, cum adică ești tu avocatul libertății de exprimare, câte vreme nu permiți comentarii la postările tale?’ Păi n-are nicio legătură. Un atentat la libertatea de exprimare ar fi să vin la tine pe cont și să-ți interzic cumva să postezi. Să-ți închid ție contul, de exemplu. Asta ar fi un atentat la libertatea de exprimare, să vin la tine pe cont și să-ți spun dom'le, nu ai voie să spui despre mine. Dar la mine pe cont spun eu. Tu spui la tine pe cont. Dacă sunt interesat de părerile tale, de opiniile tale, de amenințările tale, de insultele tale, de mizeriile tale, în foarte multe cazuri vin la tine pe cont și văd. Cam asta și cu libertatea de exprimare”, conchide realizatorul TV.

Youtube video image

