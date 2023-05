Din fericire, cazul cititoarei DC News s-a rezolvat rapid.

„Vă scriu în legătură cu articolul cu banca Raiffeisen în care o doamnă s-a trezit cu contul bancar închis. Același lucru am pățit și eu în urmă cu doi ani, când soldul asociației era pe minus cu 128 de ron, motiv pentru care nu avea banca de unde să tragă comisionul lunar.

Habar nu aveam că banca mi-a închis contul asociației, nu m-a anunțat nimeni. O lucrătoare ANAF de la Bistrița m-a sunat să mă întrebe dacă am schimbat contul asociației pentru că s-au întors banii la trezorerie.

Atunci a fost momentul în care am sunat la numărul de telefon *2000, call centerul băncii și mi s-a confirmat că asociația nu are un cont activ. Era chiar perioada în care trebuiau să intre banii de pe declarațiile 230. Am explicat lucrătorului de la bancă situația și a fost foarte înțelegător, a doua zi mi-au redeschis același cont. Evident am fost sunată de către o funcționară ca să merg la bancă să depun bani pentru comision. O sfătuiesc pe doamna în cauză să facă reclamație la sediul central pentru că se poate rezolva situația”, ne-a scris cititoarea.

Articolul inițial îl găsiți în rândurile de mai jos:

O româncă spune că Raiffeisen Bank i-a închis contul, cu bani în el, fără nicio notificare. Banca nici măcar nu vrea să-i deschidă alt cont: Mi se pare inacceptabil

O persoană din România s-a trezit că are contul bancar închis. Din senin. Fără nicio notificare.

Femeia spune că avea bani în respectivul cont. Mai mult de atât, banca nu vrea să-i deschidă alt cont. Fără nicio explicație. Fără nicio notificare.

„În acestă seară când am fost la agenția din Promenada Mall pentru a duce Extrasul din Registrul special al asociaților care să ateste informațiile la zi despre asociație, eliberat de Ministerul Justiției, am aflat cu stupoare că din păcate contul bancar al asociației a cărei președinte sunt a fost închis din decizia unilaterală a băncii fără să mi se ofere un motiv sau fără să fiu înștiințată în prealabil. Angajata băncii mi-a zis senină, nu știu doamnă, noi nu avem acces la aceste informații, doar pot să vă spun că nu mai aveți cont și că nici nu vă putem deschide alt cont pentru că banca Raiffisen nu vrea să mai desfășoare nici o relație contractuală cu asociația dumneavoastră, în condițiile în care sunt clientul băncii în calitatea mea de persoană fizică de peste 15 ani, aici mi se virează salariul, aici am conturile de economii etc. Mi se pare inacceptabil să fiu tratată ca și cum aș fi făcut ceva rău sau imoral, când nu am făcut altceva decât să plătesc comisioane băncii, crezând că este o bancă serioasă și corectă cu clienții săi”, a spus persoana afectată de această situație.

