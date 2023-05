O româncă spune că Raiffeisen Bank i-a închis contul, cu bani în el, fără nicio notificare. Banca nici măcar nu vrea să-i deschidă alt cont: Mi se pare inacceptabil

Femeia spune că avea bani în respectivul cont. Mai mult de atât, banca nu vrea să-i deschidă alt cont. Fără nicio explicație. Fără nicio notificare.

„În acestă seară când am fost la agenția din Promenada Mall pentru a duce Extrasul din Registrul special al asociaților care să ateste informațiile la zi despre asociație, eliberat de Ministerul Justiției, am aflat cu stupoare că din păcate contul bancar al asociației a cărei președinte sunt a fost închis din decizia unilaterală a băncii fără să mi se ofere un motiv sau fără să fiu înștiințată în prealabil. Angajata băncii mi-a zis senină, nu știu doamnă, noi nu avem acces la aceste informații, doar pot să vă spun că nu mai aveți cont și că nici nu vă putem deschide alt cont pentru că banca Raiffisen nu vrea să mai desfășoare nici o relație contractuală cu asociația dumneavoastră, în condițiile în care sunt clientul băncii în calitatea mea de persoană fizică de peste 15 ani, aici mi se virează salariul, aici am conturile de economii etc. Mi se pare inacceptabil să fiu tratată ca și cum aș fi făcut ceva rău sau imoral, când nu am făcut altceva decât să plătesc comisioane băncii, crezând că este o bancă serioasă și corectă cu clienții săi”, a spus persoana afectată de această situație.

Persoana în cauză a trimis și un mail către Raiffisen Bank în care a explicat situația:

„În acest condiții mă simt nevoită să vă solicit redeschiderea contului bancar și o să vă prezint situația în care mă aflu:

Contul asociației a fost deschis în luna decembrie 2021 fără a mi se aduce la cunoștință că trebuie să actualizez datele asociației o dată pe an. Acest lucru l-am aflat pe 6 aprilie 2023 când am fost în agenția Promenada pentru că nu mai puteam accesa contul din aplicația online pentru a face plăți. Atunci când mi s-a adus la cunoștință, am oferit toate datele solicitate reprezentantului băncii. Ulterior, am fost contactată telefonic și mi s-a adus la cunoștință că cealaltă persoană din asociație care are acces la cont are buletinul expirat și trebuie să se prezinte la o agenție Raiffeisen pentru a-și actualiza datele.

Ceea ce s-a și întâmplat, această persoană a fost pe 13 aprilie 2023 într-o agenție Raiffisen din Galați și și-a actualizat datele. În data de 18 aprilie 2023, am primit emailul de la dumneavoastră prin care mi s-a adus la cunoștință că este necesar să prezint băncii și un Extras din Registrul special al instanței, care să ateste informațiile la zi despre asociație, eliberat de instanța judecătorească ce a autorizat înființarea fără a mi se oferi un termen până la care pot prezenta documentul.

Ceea ce am și făcut, am depus solicitare la Ministerul Justiției pentru a obține Extrasul din Registrul. Termenul de eliberare date din Registrul național ONG este de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii. Menționez că am fost de 2 ori la Ministerul Justiției pentru a verifica dacă este gata Extrasul din Registru și nu a fost. Extrasul a fost ridicat în data de 12 mai 2023, având număr de înregistrare X și am mers în această seară la Agenția Raiffisen Promenada pentru a-l depune și am constat cu stupoarea că nu îl pot depune pentru ca din păcate contul meu a fost închis din decizia unilaterală a băncii, fără a mi se comunica acest lucru.

Mai ales că am fost contactată telefonic de un reprezentant al băncii acum vreo 10 zile în legătura cu actualizarea de date și am spus că am depus la Ministerul Justiței cerere de eliberare extras și că aștept să iasă documentul pentru a veni să îl depun pentru că nu este un document pe care să-l primești pe loc, că durează, conform Ministerului Justiției. În acest sens, solicit înregistrarea telefonică din call center pentru a dovedi cele spuse.

Având în vedere situația, vă rog să îmi deblocați contul, în special pentru că au fost depuse declarații 230 la ANAF pentru redirecționarea a 3,5% din impozit către asociație cu acest cont și urmează să se facă plăți. Practic, prin decizia unilaterală abuzivă a băncii, îmi blocați activitatea și îmi aduceți prejudicii financiare. Declarația 230 se depune până la maxim 25 mai și practic îmi este imposibil să fac alt cont și să notific toate agențiile teritoriale ANAF de modificarea contului pentru că o declarație 230 se depune de fiecare persoană la agenția teritorială ANAF de care aparține.

Totodată nu înțeleg cum a fost putut fi închis un cont care are încă sume care nu au putut fi retrase și la care eu nu mai am acces pentru a știi exact câți bani sunt în cont.

De asemenea, atât timp cât solicitatea dumneavoastră de depunere a documentului a fost în data de 18 aprilie 2023 și conform instituției care eliberează documentul solicitat este nevoie de până la 30 de zile calendaristice să elibereze documentul, să închideți contul fără nici o notificare, în mai puține zile decât data la care poate fi eliberat documentul. Astăzi, fiind în data de 16 mai 2023, iar emailul dumneavoastră a fost transmis în data de 18 aprilie 2023. Menționez că nu știu data la care s-a închis contul pentru că nu am primit o notificare în acest sens. Nu știu dacă l-ați închis pe 19 aprilie, 5 mai sau ieri.

Aștept să se rezolve situația cu celeritate și să reveniți cu un răspuns favorabil cât mai curând pentru că nu este posibil să vă comportați așa cu un client al băncii atât din poziția de președinte al unei asociații, cât și din calitatea de persoană fizică care încasează venituri în contul Raiffeisen de mai bine de 15 ani. Mai ales că în emailul dumneavoastră nu a fost precizată data limită la care trebuie prezentat documentul, am fost în data de 6 aprilie 2023 să actualizez datele la bancă, în data de 13 aprilie cealaltă persoană care are acces la cont a fost să își actualizeze datele și totodată sunt un client nou care nu a știut că o dată pe an trebuie să își actualizeze datele și să prezinte băncii un extras din registrul asociaților.

În caz contrar, mă simt nevoită să mă adresez instituțiilor abilitate de a verifica modalitatea prin care ați putut închide un cont fără a mă notifica în prealabil, precum și instanței, având în vedere că nu voi putea încasa sumele depuse prin declarațiile 230 depuse la ANAF întrucât în declarația depusă este trecut acest cont bancar de care nu am avut cunoștință că este închis până în această seară”.

