Aliații lui Putin își unesc forțele: Belarus și Iran vor un parteneriat strategic, inclusiv în domeniul apărării

Belarus și Iran – două țări care au sprijinit războiul Rusiei din Ucraina – intenționează să aprofundeze relațiile bilaterale în toate domeniile, inclusiv în apărare, au declarat președinții lor miercuri, la Minsk, potrivit Reuters.

Agenția de presă de stat din Belarus, Belta, a relatat că președinții Aleksandr Lukașenko și Masoud Pezeshkian au convenit să lucreze la un tratat de parteneriat strategic.

„În condițiile turbulențelor geopolitice, Minsk și Teheran fac pași consecvenți și echilibrați pentru a dezvolta în continuare cooperarea și depun eforturi pentru a transforma fiecare nouă provocare într-o nouă oportunitate”, a spus Lukașenko, citat de Belta.

„Suntem pregătiți să discutăm orice subiect, nu avem teme interzise”, a adăugat Lukașenko, menționând că cele două țări pot colabora într-o gamă largă de domenii, inclusiv în „cooperarea militaro-tehnică”.

Lukașenko, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a permis Rusiei să folosească teritoriul belarus drept rampă de lansare pentru invazia la scară largă din Ucraina și ulterior a acceptat să găzduiască rachete nucleare tactice rusești.

Iranul a furnizat drone Rusiei pentru a fi folosite în război, iar Pezeshkian a semnat în ianuarie un tratat de cooperare strategică cu Putin, deși acesta nu a inclus o clauză de apărare reciprocă.

Atât Iranul, cât și Belarusul se află sub ceea ce Pezeshkian a descris drept „sancțiuni occidentale ilegale”. Acesta a declarat, potrivit Belta, că Iranul este pregătit să ajute Belarusul să „neutralizeze” aceste măsuri, subliniind că are o experiență de peste 40 de ani în acest domeniu.

Pezeshkian a mai spus că cele două țări trebuie să își consolideze legăturile economice și de altă natură la un nivel care să reflecte încrederea ridicată dintre ele.

„Desigur, viziunile noastre comune ar trebui transpuse în sfera economică și culturală, în dezvoltarea turismului între țările noastre și, de asemenea, așa cum ați menționat, în dezvoltarea cooperării militaro-tehnice”, l-a declarat Pezeshkian lui Lukașenko, conform Belta.

