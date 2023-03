Alfred Bulai: Ronald Reagan, considerat de americani mai mare decât Roosevelt. Avea un gen de campanie pe care o transmitea ultradigerabil, şi noi o promovam ca banc

Facebook The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute

"Niciunul dintre preşedinţii americani, din ultimii 5-6, nu poate fi comparat cu Ronald Reagan, apropo de comunicarea publică. Multe dintre bancurile care circulau în România erau lansate chiar de Ronald Reagan. Vorbea elegant, înţelegea toată lumea, avea şi mult umor.

Uite, chiar ştiu un banc spus de Ronald Reagan. Un rus şi american se întâlnesc, iar americanul se laudă şi spune că 'în ţara mea, pot să mă duc oricând la preşedintele Reagan în birou, să dau cu pumnul în masă şi să spun că nu îmi place cum conduce America'. Rusul spune că 'asta nu e nimic. Eu pot să merg şi noaptea la 2 în biroul preşedintelui meu, Gorbaciov, să dau cu pumnul în masă, să sparg sticla de pe masă, şi să spun că nu îmi place cum conduce preşedintele Reagan America'.

Erau toate bancurile cu iz politic. E un gen de campanie politică pe care o transmitea într-o formă ultradigerabilă şi pe care noi o promovam ca banc în România.

Când era guvernator în California, în anii 1960, era împotriva mişcărilor hippie din SUA, fiind republican. El a spus atunci 'nu pot să am încredere într-un tânăr care are în mâna dreaptă o pancartă pe care scrie că vrea pace, iar în mâna stângă are un cocktail Molotov'. A creat un contrast. Doar prin cuvinte. E adevărat că nu aceiaşi oameni aveau pancarte şi cocktailuri Molotov. E la alt nivel, americanii îl consideră mai mare decât Roosevelt", a declarat Alfred Bulai la Nod în Papură.

Ronald Reagan a fost cel de-al patruzecilea președinte al Statelor Unite ale Americii. Prin politica sa intransigentă în confruntarea cu Uniunea Sovietică în perioada războiului rece, a avut o contribuție hotărâtoare la prăbușirea comunismului din răsăritul Europei și la afirmarea Statelor Unite ale Americii ca singura super-putere pentru următoarele decenii. Înainte de a deveni președinte, a fost al 33-a guvernator al Californiei, din 1967 până la 1975, după ce a avut o carieră de actor la Hollywood și a fost lider de sindicat.

