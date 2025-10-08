€ 5.0963
Data actualizării: 21:38 08 Oct 2025 | Data publicării: 21:36 08 Oct 2025

Alexandru Rafila lansează apel la acțiune: „Prevenția salvează vieți” - București intră în campania națională „HPV Free City”
Autor: Alexandra Curtache

testul-pentru-vaccinul-sida-a-esuat_88268700 Fotografie de la RF._.studio/ Pexels
 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a semnat protocolul de susținere al coaliției „București - HPV Free City”, un demers care vizează reducerea incidenței infecțiilor cu virusul HPV și a cancerelor asociate acestuia.

Evenimentul „București - HPV Free City” marchează un pas important în extinderea campaniei de prevenție la nivel național.

„Astăzi am semnat protocolul de susținere al coaliției „București - HPV Free City”, un gest simbolic, dar profund semnificativ, prin care mi-am reafirmat sprijinul pentru eforturile de prevenire a infecțiilor cu virusul HPV și a cancerelor asociate acestuia”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Oficialul a evidențiat importanța implicării autorităților în proiecte de sănătate publică menite să salveze vieți și să crească gradul de conștientizare privind prevenția.

„Sunt un susținător ferm al vaccinării împotriva HPV, un virus care provoacă, din păcate, peste 1.500 de decese anual în România”, a adăugat Rafila.

Ministrul a subliniat că aceste cifre reflectă o realitate dureroasă, dar care poate fi schimbată prin informare corectă și printr-o acoperire vaccinală mai mare în rândul populației. 

Prevenția, o prioritate națională

„Cred cu tărie că prevenția trebuie să fie o prioritate, iar informarea corectă și accesul la vaccinare sunt instrumente esențiale pentru protejarea sănătății publice”, a afirmat ministrul.

El a arătat că România are nevoie de o strategie coerentă în domeniul sănătății publice, care să pună accent pe educație și prevenție, nu doar pe tratament.

„Această inițiativă este cu atât mai valoroasă cu cât vine din partea unor tineri implicați care înțeleg importanța responsabilității civice și a educației pentru sănătate. Felicit Federația Tinerilor din Cluj pentru exemplul de leadership”, a declarat Rafila.

Federația Tinerilor din Cluj este promotorul principal al campaniei „HPV Free City”, o inițiativă civică menită să încurajeze vaccinarea și să informeze populația despre riscurile asociate infecției cu HPV.

București se alătură Clujului și Timișoarei în lupta pentru prevenție

„Mă bucur că Bucureștiul s-a alăturat acestui demers național, alături de Cluj-Napoca și Timișoara, și cred că împreună putem construi o societate mai informată, mai sănătoasă și mai responsabilă”, a mai spus ministrul Sănătății.

Prin includerea Capitalei în coaliția „HPV Free City”, România face un pas important în direcția extinderii eforturilor de prevenție și educație sanitară, demonstrând că parteneriatul dintre autorități, organizații civice și tineri poate avea un impact real asupra sănătății publice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hpv
vaccin
