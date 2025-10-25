Alexandru Munteanu, premierul desemnat al Republicii Moldova, a început negocierile pentru programul de guvernare

Candidatul desemnat pentru funcţia de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a început consultările publice privind elaborarea programului de guvernare, informează sâmbătă Moldpres.

Alexandru Munteanu a anunţat că a avut deja prima discuţie cu circa 100 reprezentanţi ai mediului de afaceri din Republica Moldova. El a subliniat că în urma acestor discuţii urmează să fie identificate provocările şi priorităţile în domeniul economic, "pentru ca viitorul program de guvernare să fie construit pe soluţii reale şi în parteneriat cu sectorul privat'.

"Am discutat despre accesul la fonduri europene şi sprijinul pentru inovaţii, continuarea digitalizării serviciilor publice, piaţa muncii şi accesul la capital, adaptarea şi modernizarea agriculturii şi multe alte subiecte de actualitate. Mulţumesc participanţilor pentru deschidere şi propuneri concrete. Aceste consultări vor continua, pentru ca planul de guvernare să reflecte aşteptările întregii societăţi', a scris Alexandru Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Munteanu a fost desemnat la funcţia de prim-ministru, vineri, 24 octombrie, prin decretul semnat de preşedinta Maia Sandu.

Potrivit Constituţiei Republicii Moldova, candidatul desemnat de preşedinte are la dispoziţie 15 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului său de activitate şi a componenţei cabinetului de miniştri.

Până la învestirea noului Executiv, guvernul condus de Dorin Recean rămâne în exerciţiu, cu competenţe limitate, scrie Agerpres.