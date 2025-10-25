€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:56 25 Oct 2025

Alexandru Munteanu, premierul desemnat al Republicii Moldova, a început negocierile pentru programul de guvernare
Autor: Florin Răvdan

republica moldova harta steag Sursa foto: https://www.freepik.com; @aileenchik
 

 Candidatul desemnat pentru funcţia de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a început consultările publice privind elaborarea programului de guvernare, informează sâmbătă Moldpres. Alexandru...

 Candidatul desemnat pentru funcţia de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a început consultările publice privind elaborarea programului de guvernare, informează sâmbătă Moldpres.

Alexandru Munteanu a anunţat că a avut deja prima discuţie cu circa 100 reprezentanţi ai mediului de afaceri din Republica Moldova. El a subliniat că în urma acestor discuţii urmează să fie identificate provocările şi priorităţile în domeniul economic, "pentru ca viitorul program de guvernare să fie construit pe soluţii reale şi în parteneriat cu sectorul privat'.

"Am discutat despre accesul la fonduri europene şi sprijinul pentru inovaţii, continuarea digitalizării serviciilor publice, piaţa muncii şi accesul la capital, adaptarea şi modernizarea agriculturii şi multe alte subiecte de actualitate. Mulţumesc participanţilor pentru deschidere şi propuneri concrete. Aceste consultări vor continua, pentru ca planul de guvernare să reflecte aşteptările întregii societăţi', a scris Alexandru Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Munteanu a fost desemnat la funcţia de prim-ministru, vineri, 24 octombrie, prin decretul semnat de preşedinta Maia Sandu.

Potrivit Constituţiei Republicii Moldova, candidatul desemnat de preşedinte are la dispoziţie 15 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului său de activitate şi a componenţei cabinetului de miniştri.

Până la învestirea noului Executiv, guvernul condus de Dorin Recean rămâne în exerciţiu, cu competenţe limitate, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

republica moldova
alexandru munteanu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
PSD, aproape să îşi desemneze candidatul pentru Primăria Capitalei
Publicat acum 40 minute
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
Publicat acum 55 minute
Grindeanu, răspuns pentru Bolojan după ce premierul a trimis PSD să facă Guvern cu AUR
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Ilie Bolojan: Pacea nu mai este un fapt. Poliţa noastră de asigurare este capacitatea de a ne apăra
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Oct 2025
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 15 ore si 54 minute
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 23 Oct 2025
Ce SMS i-ar da Mircea Badea lui Zelenski dacă ar fi Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Oana Țoiu
Publicat pe 23 Oct 2025
Final de octombrie cu lecții pentru Berbec, Scorpion, Rac și Pești
Publicat pe 23 Oct 2025
Bolojan: Cel mai probabil, el va fi candidatul PNL la Primăria București
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close