Alex Vlădescu de la Antena 3, luat la rost pe stradă. „Oamenii poate nu înțeleg cum funcționează presa și ce face un reporter” / video

„Sunt și oameni care uneori nu înțeleg meseria noastră. Unii văd meseria aceasta ca pe ceva foarte ușor de făcut. La un moment dat, m-am întâlnit cu o doamnă pe stradă când luam niște interviuri de la oameni obișnuiți. Doamna aceea mi-a zis: „du-te de aici și muncește și tu! Că asta nu-i meserie! Să ții un microfon nu e meserie!”

Oamenii poate nu înțeleg cum funcționează presa și ce face un reporter. Este o meserie mai grea decât pare la televizor. Pentru un minut de vorbit în fața camerelor, un reporter se pregătește poate câteva ore pentru a aduna informații”, a spus Alex Vlădescu la DC News și DC News TV.

„Când vorbim, noi nu avem prompter”, a mai spus jurnalistul.

„Îmi fac niște notițe așa cu liniuță. Le structurez. Apoi ai structura discursului după care mergi și vorbești liber și folosești cuvinte comune pentru ca oamenii de acasă să înțeleagă ce spui. Informația trebuie să fie cât mai facilă. Nu este un text pe care îl înveți pe de rost”, a adăugat Alex Vlădescu.

La doar 28 de ani realizează o emisiune de succes la Antena 3.

Vorbim de Alex Vlădescu pe care îl urmăriți, în fiecare sâmbătă, la Income Magazine.

Nu i s-a dat pe mână o emisiune de pe o zi pe alta. Nu a ars nicio etapă. Deși are doar 28 de ani, Alex Vlădescu a pornit de jos. A lucrat în presa scrisă, în presa locală, pe vremea când salariile erau 500 lei. Muncea și pe atunci ca și când avea un zero în plus la salariu. Nu-i păsa că avea bani doar de chirie în Constanța. Știa că muncește pentru visul lui: acela de a ajunge în televiziune, lucru care, șapte ani mai târziu, i s-a împlinit. Astăzi mulțumește pentru șansa care i-a fost acordată în urmă cu șapte ani pentru a lucra în presă. Spune că salariul nu conta pentru că pasiunea era foarte mare și a acumulat foarte multe cunoștințe în acea perioadă.

„Am terminat Facultatea de Jurnalism la Constanța. Acum șapte ani, cu greu te puteai angaja în acest oraș în presă. Eu voiam televiziune pentru că era visul meu de când eram mic. Inițial nu mi-am găsit loc atunci pentru că erau aceiași oameni de foarte mulți ani. Pur și simplu nu se făcea angajări. Nu era nevoie de reporteri. În anul trei de facultate, am primit o propunere de la doamna conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan care mi-a oferit posibilitatea să lucrez la un ziar local din Constanța.

Îi mulțumesc cu acest prilej. Am lucrat ca redactor pe politic, administrație locală, unde trebuia să merg la ședințele Consiliului Județean, să fiu la curent cu tot ce face administrația locală. Am lucrat acolo aproximativ un an, apoi am venit în București. Am început masteratul la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, la Universitatea din București. A fost momentul când a venit oportunitatea de a lucra în televiziune, lucru pe care mi-l doream.

A și... primul meu salariu în presă a fost, atenție, celebra sumă de 500 lei. Teoretic lucram ca redactor part time, dar practic aveam aceeași normă de semne ca un redactor full time la cotidianul la care lucram. Dar eu mulțumesc și acum pentru oportunitate pentru că atunci am învățat foarte multe lucruri. Mie mi-au prins bine și acei bani pentru că îmi plăteam chiria în Constanța când eram la facultate”, a spus Alex Vlădescu la interviurile DC News.

„Când am intrat la master, m-am angajat în televiziune, la Național TV. Depusesem CV-ul în mai multe locuri. Nu mă suna nimeni pentru că nu aveam experiență. Se căutau oameni cu experiență, lucru care astăzi nu se mai cere pentru că acum este nevoie de atât de mulți oameni încât te poți angaja mai ușor dacă nu ai experiență. În urmă cu șapte ani, trebuia să mai fi lucrat într-o televiziune, fie ea și locală, ceva mic. M-am angajat la Național TV, a urmat Realitatea TV, apoi a urmat Antena 3 unde am decis să mă specializez pe zona de economic”, a mai spus Alex Vlădescu.

