Data publicării: 14:17 04 Noi 2025

Alertă în Prahova: Hală cuprinsă de foc, aflată lângă zeci de tone de azotat de amoniu
Autor: Tiberiu Vasile

Alertă în Prahova: Hală cuprinsă de foc, aflată lângă zeci de tone de azotat de amoniu FOTO: : Pixabay
 

Un incendiu puternic a izbucnit la o hală industrială din județul Prahova, în apropierea unui depozit unde sunt stocate aproximativ 50 de tone de azotat de amoniu. Pompierii au intervenit de urgență.

Un incendiu a izbucnit, marţi, la o hală de pe raza localităţii Albeşti Paleologu lângă care se află depozitată o cantitate de circa 50 de tone de azotat de amoniu.

"Din primele informaţii primite până în acest moment, este vorba despre o hală în care îşi desfăşoară activitatea un atelier auto, iar o altă parte a acesteia este destinată depozitării unor saci cu azotat de amoniu (aproximativ 50 tone)", informează Inspectoratul pentru Situaţii e Urgenţă (ISU) Prahova.

Conform sursei citate, incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp, iar pompierii depun eforturi pentru localizarea acestuia şi împiedicarea propagării spre zona depozitului în care se află sacii cu azotat.

Nu au fost raportate victime

De asemenea, se acţionează permanent pentru răcirea zonei depozitului.

La faţa locului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Mizil, al Gărzii de Intervenţie Urlaţi şi al Detaşamentelor 1 şi 2 Ploieşti, fiind vorba despre cinci autospeciale de stingere, o autocisternă şi o ambulanţă SMURD.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul este întrerupt temporar pe DN 1D, în zona localităţii Albeşti Paleologu, pentru desfăşurarea intervenţiei de lichidare a incendiului.

Se estimează reluarea circulaţiei după ora 14:00, conform Agerpres. 

incendiu
alarma incendiu
prahova
albesti
hala
