€ 5.0861
|
$ 4.4167
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:12 03 Noi 2025

„Bombă cu ceas” în centrul Bucureștiului: Risc de incendiu și explozie în Capitală
Autor: Ioana Dinu

pompieri_30123200 Inquam Photos/ George Călin
 

Cezar Osiceanu a transmis o notificare publică către principalele companii de utilități, autorități locale și instituții naționale, în care reclamă existența unui risc iminent de incendiu și explozie în zona Popa Tatu, sector 1, București.

Documentul, adresat companiilor Engie România, Distrigaz Sud, Apa Nova, precum și ANRE, Ministerului Energiei, Ministerului de Interne și Primăriei Capitalei, semnalează o serie de posibile nereguli grave legate de modificarea și amplasarea ilegală a rețelelor de utilități la imobilele din zona Popa Tatu, sector 1.

Plângeri privind modificări ilegale și lipsa reacției autorităților


În notificare, Cezar Osiceanu susține că, în zona respectivă, ar exista „între șase și opt rețele generale și interioare de utilitățiilegal modificate”, amplasate la distanțe neconforme între ele, fapt care ar fi fost deja constatat de mai multe instituții, inclusiv DGPLC - Disciplina în Construcții, ISU, Distrigaz și ANRE.

Totodată, pilotul invocă:

un incendiu produs în august 2022,


o avarie a conductei de gaze și o deversare de apă care ar fi afectat rețelele de curent electric,


modificări neautorizate ale traseelor și cablurilor electrice de la adresa Popa Tatu,


amplasarea ilegală a unei conducte de gaze la baza fundației imobilului vecin, fără acordul proprietarului.


El acuză instituțiile și companiile implicate că ar fi fost informate în mod repetat despre aceste situații, dar nu ar fi dispus nicio măsură, deși pericolul ar fi fost confirmat de mai multe controale și expertize tehnice.

Acuzații de fals și abuz


Cezar Osiceanu afirmă că ar exista „procese-verbale și declarații false de conformitate”, în baza cărora ar fi fost încheiate contracte de furnizare a utilităților, deși construcțiile respective nu ar fi avut recepțiile legale finalizate.
De asemenea, el invocă decizii definitive ale instanțelor care confirmă modificări ilegale ale instalațiilor de utilități, precum și faptul că societățile de profil ar fi refuzat să furnizeze documentațiile tehnice cerute de judecători.

„Viața oamenilor și integritatea bunurilor dintr-un întreg cartier sunt puse în pericol”, avertizează Cezar Osiceanu în cadrul notificării, acuzând „complicitatea tacită” a instituțiilor care ar fi trebuit să intervină.

Solicitări transmise autorităților


În finalul documentului, Cezar Osiceanu solicită:

închiderea imediată și îndepărtarea conductei de gaze de la adresa Popa Tatu,


oprirea furnizării energiei electrice către o construcție pe care o consideră ilegală la nr. 66,


readucerea pe amplasamentele originale a branșamentelor de apă, canalizare, curent și gaze.


Acesta precizează că va transmite „probe suplimentare” către instituțiile notificate. El a menționat că documentele complete vor fi trimise prin e-mail din cauza volumului mare de informații.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
explozie
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Nici clătite, nici tort: Iată o rețetă inedită de desert, creată de o nutriționistă. Trebuie neapărat să o încerci
Publicat acum 21 minute
Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului din Roma, unde un muncitor român a rămas prins sub dărâmături
Publicat acum 52 minute
„Bombă cu ceas” în centrul Bucureștiului: Risc de incendiu și explozie în Capitală
Publicat acum 55 minute
Ce riscuri pentru sănătate ascund zborurile lungi și cum să le eviți
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Merz vrea să trimită acasă refugiații sirieni: Războiul civil s-a terminat, putem începe repatrierile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat pe 02 Noi 2025
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
 
atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close