„Bombă cu ceas” în centrul Bucureștiului: Risc de incendiu și explozie în Capitală

Documentul, adresat companiilor Engie România, Distrigaz Sud, Apa Nova, precum și ANRE, Ministerului Energiei, Ministerului de Interne și Primăriei Capitalei, semnalează o serie de posibile nereguli grave legate de modificarea și amplasarea ilegală a rețelelor de utilități la imobilele din zona Popa Tatu, sector 1.

Plângeri privind modificări ilegale și lipsa reacției autorităților



În notificare, Cezar Osiceanu susține că, în zona respectivă, ar exista „între șase și opt rețele generale și interioare de utilitățiilegal modificate”, amplasate la distanțe neconforme între ele, fapt care ar fi fost deja constatat de mai multe instituții, inclusiv DGPLC - Disciplina în Construcții, ISU, Distrigaz și ANRE.

Totodată, pilotul invocă:

un incendiu produs în august 2022,



o avarie a conductei de gaze și o deversare de apă care ar fi afectat rețelele de curent electric,



modificări neautorizate ale traseelor și cablurilor electrice de la adresa Popa Tatu,



amplasarea ilegală a unei conducte de gaze la baza fundației imobilului vecin, fără acordul proprietarului.



El acuză instituțiile și companiile implicate că ar fi fost informate în mod repetat despre aceste situații, dar nu ar fi dispus nicio măsură, deși pericolul ar fi fost confirmat de mai multe controale și expertize tehnice.

Acuzații de fals și abuz



Cezar Osiceanu afirmă că ar exista „procese-verbale și declarații false de conformitate”, în baza cărora ar fi fost încheiate contracte de furnizare a utilităților, deși construcțiile respective nu ar fi avut recepțiile legale finalizate.

De asemenea, el invocă decizii definitive ale instanțelor care confirmă modificări ilegale ale instalațiilor de utilități, precum și faptul că societățile de profil ar fi refuzat să furnizeze documentațiile tehnice cerute de judecători.

„Viața oamenilor și integritatea bunurilor dintr-un întreg cartier sunt puse în pericol”, avertizează Cezar Osiceanu în cadrul notificării, acuzând „complicitatea tacită” a instituțiilor care ar fi trebuit să intervină.

Solicitări transmise autorităților



În finalul documentului, Cezar Osiceanu solicită:

închiderea imediată și îndepărtarea conductei de gaze de la adresa Popa Tatu,



oprirea furnizării energiei electrice către o construcție pe care o consideră ilegală la nr. 66,



readucerea pe amplasamentele originale a branșamentelor de apă, canalizare, curent și gaze.



Acesta precizează că va transmite „probe suplimentare” către instituțiile notificate. El a menționat că documentele complete vor fi trimise prin e-mail din cauza volumului mare de informații.