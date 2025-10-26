€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 15:42 26 Oct 2025 | Data publicării: 15:42 26 Oct 2025

Alertă în Bucureşti: Focuri de armă pe o stradă din Sectorul 6
Autor: M.C

girofar_59181600 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Focuri de armă trase cu o armă airsoft pe o stradă din Sectorul 6.

Poliţiştii Capitalei au intervenit în Sectorul 6 al Bucureştiului, după ce mai mulţi locuitori au anunţat că au auzit focuri de armă pe o stradă din zonă.

Potrivit Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), la faţa locului a fost găsit un autoturism parcat, care prezenta avarii — mai exact, luneta spartă. Nicio persoană nu a fost rănită.

Primele verificări arată că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism.

Mai multe echipaje din cadrul Secţiei 6 Poliţie au fost mobilizate pentru identificarea şi prinderea persoanei implicate.

„Verificările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 20 Poliţie, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis DGPMB.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sectorul 6
arma
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Furt ca în filme la Balş. Un bărbat a furat o maşină de poliţie chiar din curtea secţiei
Publicat acum 6 minute
"Ce vrem, pericol sau siguranţă?". Titi Aur analizează limitele de viteză de pe şoselele din România
Publicat acum 14 minute
Probleme mari cu gripa aviară în Germania. Peste 400.000 de animale au fost deja sacrificate
Publicat acum 23 minute
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce nu s-a văzut la TV
Publicat acum 31 minute
Moșteanu explică cum a evitat armata: Am lălăit-o cu școala până în 2005. Apoi au tras unii și alții de mine să vin să lucrez
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Oct 2025
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 24 Oct 2025
Nicușor Dan, răspuns la o problemă ridicată de Mircea Badea
Publicat pe 25 Oct 2025
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
Publicat pe 24 Oct 2025
Vine războiul?! De ce vrea să plece Carrefour tocmai din România și Polonia
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close