Alertă în Bucureşti: Focuri de armă pe o stradă din Sectorul 6

Poliţiştii Capitalei au intervenit în Sectorul 6 al Bucureştiului, după ce mai mulţi locuitori au anunţat că au auzit focuri de armă pe o stradă din zonă.

Potrivit Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), la faţa locului a fost găsit un autoturism parcat, care prezenta avarii — mai exact, luneta spartă. Nicio persoană nu a fost rănită.

Primele verificări arată că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism.

Mai multe echipaje din cadrul Secţiei 6 Poliţie au fost mobilizate pentru identificarea şi prinderea persoanei implicate.

„Verificările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 20 Poliţie, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis DGPMB.