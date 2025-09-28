€ 5.0772
Data actualizării: 19:41 28 Sep 2025 | Data publicării: 19:40 28 Sep 2025

Alertă de călătorie în Spania. Atenționare pentru români
Autor: Alexandra Firescu

spania-oras_01269900 Sursa: Pexels
 

A fost emisă alertă de călătorie în Spania.

Valencia, Castellon și coasta de nord a orașului Alicante se află sub Cod Portocaliu de vreme nefavorabilă.

”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciană, asupra faptului că Centrul de Coordonare a Situațiilor de Urgență din Comunitatea Valenciană a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis un cod portocaliu de vreme nefavorabilă - ploi abundente ce pot depăși 250l/m2 în unele zone însoțite de căderi de grindină.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34  964.216.172; +34 964.203.331; +34  964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +  +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web:

https://www.112cv.gva.es/es/https://valencia.mae.ro, https://www.mae.ro.” anunță un comunicat MAE. 

