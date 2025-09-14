Data publicării:

Alegeri în cel mai populat land al Germaniei. Aproape 14 milioane de oameni, aşteptaţi la urne

Autor: DCNews Team
Aproximativ 13,7 milioane de alegători din vestul Germaniei sunt așteptați duminică la urne pentru alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land al țării, relatează dpa.

Scrutinul va decide cine va conduce administrațiile locale și municipale în următorii cinci ani. Secțiile de vot s-au deschis la ora 8:00 (06:00 GMT).

Cancelarul Friedrich Merz a declarat că va urmări cu mare atenție rezultatele și va analiza implicațiile acestora atât pentru politica regională, cât și pentru cea națională.

În total, sunt puse la bătaie aproximativ 20.000 de mandate în consiliile locale din 396 de orașe și comune, în cele 31 de districte și în Parlamentul Regional Ruhr, care reprezintă inima industrială a Germaniei. Alegătorii își vor desemna primarii, consilierii districtuali, consiliile municipale și districtuale.

Acest scrutin, ultimul de amploare din Germania în 2025, este privit drept primul test major al opiniei publice după alegerile federale anticipate din februarie.

De la sfârșitul anilor ’90, Uniunea Creștin-Democrată (CDU) de centru-dreapta a dominat constant alegerile locale în Renania de Nord-Westfalia. La precedentele alegeri, în 2020, CDU a obținut 34,3%, urmată de Partidul Social-Democrat (SPD) cu 24,3%. Verzii au înregistrat atunci cel mai bun scor al lor – 20% – și au câștigat primele mandate de primar în trei orașe importante: Aachen, Bonn și Wuppertal.

Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut în 2020 doar 5,1%, iar Democrații Liberi (FDP) 5,6%. Stânga (Die Linke) a strâns 3,8%. De această dată, analiștii se așteaptă la un rezultat semnificativ mai ridicat pentru AfD.

