Data publicării: 17:23 25 Sep 2025

Alegeri cruciale în Republica Moldova: UE acuză Kremlinul că manipulează votul

Autor: Alexandra Curtache
pacientii-in-stare-grava-din-transnistria-pot-fi-transferati-la-chisinau--refuz-categoric--reactia-de-la-tiraspol--maia-sandu-este-refuzul-kremlinului_48666400 FOTO: Agerpres
 

Uniunea Europeană avertizează că Rusia desfășoară o „campanie de dezinformare fără precedent” înaintea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, acuzând Moscova că încearcă să influențeze decisiv rezultatul scrutinului.

„Nu este prima dată când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare şi dezinformare, dar astăzi merge mult mai departe”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, citată de AFP. Oficialul european a subliniat că Moscova „se amestecă profund în procesul electoral”, intensificând acțiunile de propagandă și ingerință.

Potrivit Comisiei Europene, amploarea campaniei de dezinformare derulate de Kremlin reprezintă un pericol direct pentru stabilitatea democratică a Republicii Moldova, dar și pentru parcursul său european.

Alegeri decisive pentru viitorul Republicii Moldova

Votul de duminică este considerat crucial pentru orientarea politică și geopolitică a acestei foste republici sovietice, cu aproximativ 2,5 milioane de locuitori, care și-a proclamat independența în 1991. Țara se află acum la răscruce între aprofundarea integrării europene, fiind candidată oficială la aderarea la Uniunea Europeană și riscul revenirii sub influența Rusiei.

Sondajele de opinie indică faptul că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-UE condusă de președinta Maia Sandu și aflată la guvernare din 2021, se situează în frunte.

Maia Sandu acuză Kremlinul: „A turnat sute de milioane de euro”

Președinta Maia Sandu a denunțat, la rândul său, „ingerinţa fără precedent” a Rusiei în procesul electoral din țară. Lidera de la Chișinău acuză Kremlinul că a investit masiv pentru a influența rezultatul scrutinului.

„Rusia a turnat sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi şi pentru a-i dezinforma pe alegători”, a afirmat Sandu, avertizând asupra riscului ca democrația Republicii Moldova să fie deturnată prin mijloace ilegale.

Aceste acuzații vin pe fondul intensificării campaniilor de propagandă și a tentativelor de destabilizare a scenei politice moldovenești. Uniunea Europeană și partenerii săi internaționali urmăresc cu atenție scrutinul de duminică, considerat un test esențial pentru capacitatea Chișinăului de a rezista presiunilor externe și de a-și menține orientarea pro-europeană.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova ar putea reprezenta un moment de cotitură: fie consolidarea drumului către Uniunea Europeană, fie reluarea influenței Rusiei într-o regiune strategică aflată la granița estică a Europei.

