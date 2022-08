Alege un pepene roșu perfect: Care sunt semnele de care trebuie să ții cont

Românii sunt mari producători și consumatori de pepene roșu și galben. Însă puțini dintre noi știm cum să alegem un pepene, care sunt semnele pe care trebuie să le analizăm. Cu toții am văzut cel puțin o dată o persoană care bate pepenele înainte să-l cumpere. Însă câți dintre voi știți ce reprezintă acest procedeu?

Lovește încet pepenele și ascultă cu atenție sunetul rezultat. În cazul în care sunetul rezultat este înfundat, înseamnă că pepenele este prea copt. În schimb, dacă sunetul este ascuțit, acesta nu este copt.

Sunetul pe care îl căutăm este ecoul. Atunci când după bătaia ușoară pepenelui se va auzi un ecou înseamnă că acesta este copt și are un gust dulce.

De unde cumpărăm pepenii

Un aspect foarte important este și locul de unde cumpărăm pepenii. În unele zone din țară sunt comercianți locali sau veniți din Oltenia, care vând pepenii în locuri special amenajate. Pe lângă aceștia, marile magazine au în oferta lor constant pepene roșu. În Kaufland, Carrefour sau Penny ai parte de prețuri competitive, în timp ce în Lidl catalog vei găsi mereu oferta disponibilă la pepeni, dar și alte fructe de sezon.

Dimensiunea unui pepene

Pepenii roșii au diverse dimensiuni și pot cântări de la câteva kilograme până circa 15 kg. Mulți clienți caută să aleagă un pepene mai mic, deoarece nu au nevoie de o cantitate prea mare. Este bine de știut însă că pepenii mari sunt, de obicei, mult mai aromați și gustoși. De aceea, în momentul în care dorești să cumperi un pepene roșu alege unul mai mare sau roagă vânzătorul să-ți taie jumătate sau o bucată mai mică.

Pepenii copți sunt mai grei decât deoarece au o cantitate mai mare de suc. Un pepene care este mai greu decât pare este un semn bun.

Pata galbenă

Pepenii roșii trebuie să aibă o pată galbenă. Aceasta apare din cauza poziției pe pământ. Cu cât pata este mai mare, cu atât mai bine este. În plus, trebuie să fim atenți și la nuanța petei. Dacă galbenul este mai închis la culoare înseamnă că fructul este copt. Pata galbenă lipsește de pe un pepene doar în cazul în care acesta a fost cules prematur, iar gustul nu va fi cel dorit.

În plus, coaja pepenelui nu trebuie să aibă urme de lovituri.

Codița la pepenele roșu

Codița unui pepene ne oferă alte informații prețioase. În cazul în care aceasta este prea verde poate fi un indiciu că pepenele a fost culet prea devreme. O codiță uscată este semnul unui pepene roșu dulce. Totuși, codița uscată poate să apară și din cauză că fructul a petrecut prea mult timp pe transporturi până să ajungă în fața ta.

Miroase pepenele

Poate părea ciudat, însă mirosul ne ajută să descoperim dacă pepenele este sau nu copt. În cazul în care un pepene roșu nu este copt va avea un miros asemănător dovleacului sau a castraveților. Un pepene copt și dulce trebuie să aibă un miros parfumat, puțin dulceag.

Acestea sunt semnele pe care trebuie să le analizezi atunci când ești la supermarket și vrei să-ți cumperi un pepene roșu. Nu uita că acest fruct are o mulțime de beneficii și nu trebuie să lipsească din alimentația ta din timpul verii. Pe lângă faptul că este dulce și sățios, este un aliment care te hidrata pe timpul verii, deoarece are un conținut ridicat de apă (peste 90%). Faptul că are calorii puține, aproximativ 30 kcal/100 g, îl face un aliment bun de consumat chiar și în timpul unor diete.

