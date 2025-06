Ajutorul umanitar a Maltese International în războiul din Ucraina. E.S. Roberto Musneci: Am fost prezenți acolo din prima zi - Video

Malteser International este o organizație internațională de ajutor umanitar, parte a Ordinului Suveran al Maltei, ce oferă ajutor umanitar în caz de dezastre și conflicte.

Cifrele ajutorului umanitar

Peste 14,6 milioane de oameni au avut nevoie de asistență în 2024, respectiv 56% au fost femei și fete. Nevoile stringente sunt cu privire la protecție, igienă, sănătate, adăpost și contextul meteo de iarnă, unde temperaturile scad sub minus 20 de grade Celsius, conform datelor prezentate de Ambasadorul Ordinului Suveran de Malta în România, E.S. Roberto Musneci, la DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2025 – FIRST EDITION - DC Media Group, care a organizat prima ediție a DSD (2025) cu tema „Apărarea României în al patrulea an de război: Industria de apărare și reafirmarea alianțelor euro-atlantice”.

Câți oameni au fost consiliați psihologic

”Avem 1500 de oameni care lucrează ca voluntari, unii dintre ei sunt diplomați. Este ordinul pentru care suntem cunoscuți. Guvernul nostru a spus, de mai multe ori, în ultimii 3 ani, că vrem încetarea imediată a focului și pace durabilă pe baza Dreptului Internațional de Integritate Teritorială. Încercăm să contribuim în acele zone unde este lipsă de securitate pentru civili.

Având în vedere că, efectiv, avem filiale în toată lumea și operăm ca organizații internaționale, am selectat câteva dintre experiențele noastre. Avem 3 organizații în Germania, Franța și Italia. Ele au avut anumite activități în ultimii 3 ani și jumătate.

Peste 60.000 de oameni, adulți și copii, chiar și soldați reveniți de pe front, au beneficiat în estul Ucrainei consiliere, terapie psihologică individuală și de grup”, a declarat E.S. Roberto Musneci.

”Încă din 24 februarie 2022 am fost prezenți acolo”

”8,1 milioane de refugiați au ajuns în Europa, iar 3,6 milioane au trecut prin România (...) Încă din 24 februarie 2022 am fost prezenți acolo, la frontieră, și putem spune că am văzut că populația română, dar și instituțiile au avut implicare imediată. Fără ajutorul cetățenilor simpli nu am fi putut acționa. Cooperarea a fost extraordinară, cu DSU și Raed Arafat și echipa lui.

Au fost mobilizări pe toate planurile. Suntem acolo încă din prima zi a războiului și vom rămâne acolo până în ultima zi, iar această ultimă zi să fie cât mai curând, să se instaleze o pace durabilă!”, a spus Ambasadorul Ordinului Suveran de Malta în România, E.S. Roberto Musneci, la conferința organizată de DCNews Media Group.

DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2025 – FIRST EDITION - DC Media Group a organizat prima ediție a DSD (2025) cu tema „Apărarea României în al patrulea an de război: Industria de apărare și reafirmarea alianțelor euro-atlantice”. Evenimentul a reunit importanți oficiali politici, reprezentanți ai industriei de apărare și experți care au analizat noile provocări geopolitice, revitalizarea industriei și reafirmarea angajamentelor euro-atlantice ale României.

