Data actualizării: 21:19 21 Oct 2025 | Data publicării: 21:19 21 Oct 2025

AI atacă piața muncii: Un post britanic a difuzat în premieră un documentar cu o prezentatoare care nu există
Autor: Alexandra Curtache

prezentatoare AI Foto: Captură Youtube
 

Un post de televiziune britanic a transmis luni seară un documentar despre impactul AI asupra locurilor de muncă… condus de o prezentatoare care nu există în realitate.

Un post de televiziune britanic a transmis luni seară un documentar despre efectele inteligenței artificiale (AI) asupra pieței muncii, însă prezentatoarea care a condus emisiunea nu era o persoană reală, ci o creație digitală. Materialul a fost difuzat în cadrul emisiunii de investigații „Dispatches” de la Channel 4, conform Agerpres.

AI: risc pentru locurile de muncă

„AI va influența viețile tuturor în următorii ani. Pentru unii, aceasta va însemna pierderea locului de muncă”, a avertizat Aisha Gaban, prezentatoarea virtuală cu păr brunet până la umeri. Ea a menționat sectoare precum call centerele, serviciile de relații cu clienții, și chiar prezentatorii TV ca fiind vulnerabile în fața automatizării.

Abia la finalul documentarului, Gaban și-a dezvăluit natura digitală: „Eu nu exist. Imaginea și vocea mea au fost generate cu ajutorul AI”, a explicat ea, deși a apărut în diverse locații pe parcursul întregului material.

Citește și: Singurele locuri de muncă care vor mai exista în 2030. Avertismentul unui expert în inteligență artificială

Documentar despre transformările pieței muncii

Intitulat Will AI Take My Job? („Îmi va lua AI locul de muncă?”), documentarul explorează modul în care AI schimbă domenii precum dreptul, muzica, moda și medicina. Channel 4 a precizat că experimentul nu marchează un nou standard pentru post, ci a fost conceput pentru a evidenția potențialul perturbator al inteligenței artificiale.

Louisa Compton, directoarea departamentului de Știri al Channel 4, a subliniat că jurnalismul verificat, imparțial și de încredere rămâne prioritatea postului, menționând că AI nu poate reproduce aceste standarde. Totodată, ea a explicat că utilizarea unei prezentatoare generate digital oferă o lecție despre cât de ușor poate fi indus în eroare publicul prin conținut greu de verificat.

Experimente similare la nivel global

Prezentatori creați de AI au mai fost utilizați în televiziune în țări precum India și Kuweit. În 2018, agenția de presă chineză Xinhua a introdus versiuni digitale ale prezentatorilor săi.

În septembrie, actrița virtuală Tilly Norwood, creată cu ajutorul AI, a provocat controverse la Hollywood, fiind prezentată ca potențială „următoare Scarlett Johansson sau Natalie Portman”.

