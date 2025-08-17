Aglomerație pe Valea Prahovei și pe drumurile de la mare. Rute alternative ca să nu stai în coloană

Sfârșitul minivacanței de Sfânta Maria aduce aglomerație pe șoselele principale de la mare și munte.

Se înregistrează valori ridicate de trafic, la această oră, pe arterele rutiere principale dinspre destinațiile turistice de la mare și de pe Valea Prahovei către Capitală.

Se circulă în coloană pe DN 1 Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul către Ploiești, iar în celălalt sens între Poiana Țapului și Bușteni. De asemenea, aglomerație este semnalată și între Nistorești și Comarnic, în ambele direcții.

Valori crescute de trafic sunt semnalate și pe autostrada A2, pe sensul dinspre Constanța către București, între localitățile Medgidia și Fetești. Se circulă în coloană și pe DN 39, între Agigea și Eforie Nord pe sensul către Vama Veche, precum și pe sensul opus, între stațiunile Tuzla și Eforie Nord.

Rute alternative

Pentru evitarea timpului de așteptare în coloană, conducătorii auto sunt sfătuiți să opteze și pentru rute alternative. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române transmite că, pentru DN 1 București - Ploiești - Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

București - Autostrada A3 - Ploiești - Cheia - DN 1A - Brașov;

București - Autostrada A1 - Pitești - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - DN 71 - Târgoviște - DN 72A - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - Târgoviște - DN 71 Sinaia.

Totodată, pentru evitarea aglomerării autostrăzii A2 Constanța-București, conducătorii auto care se întorc de pe litoral pot folosi rute alternative, precum:

DN 2A Constanța - Hârșova - Slobozia - Urziceni - DN 2 - București;

A2 - Fetești sau Drajna - DN 3A - Lehliu-Gară - DN 3 - Fundulea - București;

DN 3 Constanța - Murfatlar - Adamclisi - Ostrov (traversare cu bacul) - Călărași - DN 21 Călărași - Drajna - A2 Drajna - București (sau, din municipiul Călărași - DN 3 - Lehliu-Gară - Fundulea - București).

Recomandările polițiștilor

Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, în contextul creșterii intensității deplasărilor după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, autoritățile recomandă conducătorilor auto să adopte măsuri de precauție: să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule, să evite depășirile în coloane, să planifice atent traseul și să utilizeze rute alternative, să manifeste respect față de ceilalți participanți prin semnalizarea corectă a intențiilor de schimbare a benzii sau direcției, iar pe autostrăzi să semnalizeze din timp și să nu utilizeze banda de urgență.

De asemenea, este esențial ca șoferii să evite orice activitate care le poate distrage atenția de la condus și să nu urce la volan obosiți sau sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise.

