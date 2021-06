Aglomerație la mall și la muzee în București, Sute de copii, coadă în ploaie la Antipa - VIDEO

Pe reţelele de socializare circulă un clip video dintr-un mall bucureştean, extrem de aglomerat, filmat de un bărbat indignat.

"Băi fraţilor, uitaţi-vă şi voi ce e în mall-ul ăsta şi părinţilor le spune că nu au voie să meargă la serbările copiilor, de sfârşit de an, decât vaccinaţi. Uitaţi ce e aici, în AFI. Am făcut o oră şi ceva să ajung până aici să iau o comandă. Uitaţi-vă şi voi! Dar staţi să vedeţi ce e până la ieşire. Uitaţi-vă cum îi lasă... Eu nu am treabă cu oamenii care au venit cu copiii aici, ci cu mall-ul. Nu se mai ţine cont de distanţare, de toate legile lui Cîţu. V-am zis, nu am nimic cu părinţii şi copii, că vă daţi seama, după toate restricţiile abia au aşteptat să iasă, dar... ", a spus bărbatul care filma.

Aglomeraţie şi la Muzeul Antipa

Potrivit unor mesaje venite pe adresa redacţiei, şi la Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa a fost aglomeraţie. S-ar părea că sute de copii au stat la coadă, în ploaie, pentru a intra în muzeu. De 1 iunie, intrarea a fost gratuită pentru minori.

"Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Muzeul Antipa oferă în dar tuturor copiilor intrarea gratuită în expoziția permanentă a muzeului, precum și posibilitatea de a participa gratuit la ateliere online pe platforma ZOOM! La Muzeu sau acasă, distracția și voia bună ne vor însoți pe tot parcursul acestei zile!", au transmis reprezentanţii muzeului pe Facebook.

Noi relaxări de la 1 iunie

Restaurantele pot funcționa cu o capacitate de până la 70%. Barurile, cluburile și sălile de jocuri pot funcționa cu o capacitate de până la 50% în intervalul orar 05-24. Mențiunea este că aceste măsuri sunt doar pentru persoanele cu schema de vaccinare completă și cel puțin 10 zile trecute de la efectuarea celei de-a doua doze.

O altă măsură este cea legată de nunți, botezuri și alte evenimente festive. Acestea pot fi organizate cu cel mult 70 de persoane în spații deschise sau 50 de persoane în spații închise. O mențiune importantă este faptul că, în cazul în care toți participanții sunt vaccinați, numărul poate crește.

Când vine vorba de evenimentele culturale, în spațiile deschise se permite participarea a cel mult 1.000 de persoane. Acestea trebuie să aibă schema de vaccinare completă și cel puțin 10 zile trecute de la efectuarea celei de-a doua doze. În caz contrar, trebuie prezentarea unui test negativ sau să se facă dovada faptului că au trecut 15-90 de zile de la infectarea cu SARS-CoV-2.

Ultima relaxare este cea legată de litoral. Gradul de ocupare a spațiilor de cazare de pe litoral crește la maxim 85%, iar hotelurile care primesc doar turiști vaccinați pot crește gradul de ocupare până la 100%.