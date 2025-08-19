Agenția Națională de Transplant, alături de motocicliști, lansează FearlessDonors despre un subiect greu, încă tabu în România

Iniţiativa sprijină dialogul asumat despre donarea de organe în România. Campania a fost lansată oficial în cadrul festivalului LaRock.

”Alături de voci puternice din comunitatea motocicliștilor din România, lansăm un manifest național pornit dintr-o tensiune pe care o auzim tot mai des, dar care nu ne face deloc cinste: motocicliștii sunt numiți, în glumă, „donatori de organe”. Într-o țară cu cel mai ridicat grad de accidente rutiere și cel mai scăzut grad de donare de organe, credem că e momentul să nu mai glumim despre asta.

Pentru miile de pacienți români ale căror vieți depind de un transplant, fiecare dialog despre donarea de organe înseamnă nu doar speranță, ci o posibilă nouă șansă la viață. #FearlessDonors este o invitație la nivelul întregii societăți de a transforma barierele și stereotipurile din jurul donării de organe într-un dialog mai amplu despre responsabilitate, siguranță și șansa reală de a salva vieți, prin solidaritate umană.

Un subiect greu, încă tabu în România, are nevoie de voci suficient de curajoase să își asume misiunea dialogului #fărăbariere. Bikers for Humanity, MotoADN, Motoraliul Anual Național, Charley Ottley și Cristian Hrubaru sunt primii care se alătură campaniei în calitate de ambasadori #fearlessdonors, cu un mesaj puternic din partea comunității: „România are nevoie de mai multă solidaritate când vine vorba de alegerile importante pentru viață. Donarea de organe nu ar trebui să fie nici tabu, nici subiect de glumă, nici o etichetă negativă pe care să o punem anumitor categorii - ci un gest umanitar de care este foarte mare nevoie la noi în țară, care merită discutat și planificat de noi toți, în familie.”

Cu peste 4000 de pacienți pe listele de așteptare și doar 85 de donatori anual, România acoperă doar o mică parte din nevoia reală de transplanturi, în ciuda tuturor eforturilor echipelor medicale. Statisticile europene ne plasează printre țările cu o rată scăzută a donatorilor, cu doar 4 donatori la 1 milion de locuitori, în contrast puternic cu media europeană de 21 de donatori la 1 milion de locuitori. O realitate care se traduce, din nefericire, în ani de așteptare și incertitudine pentru pacienții în nevoie și familiile lor.

„Acest demers este încă un pas pe care îl facem în încercarea de a prezenta realitatea nu doar în cifre, dar și în percepția colectivă. Avem nevoie ca donarea de organe să devină un subiect firesc la nivelul societății și al familiei, dar și un simbol pozitiv. Fiecare organ transplantat înseamnă o viață salvată, iar în spatele fiecărui transplant reușit se află generozitatea unei familii care, într-un moment de grea încercare, a ales să dăruiască cel mai de preț cadou pe care îl putem lăsa după noi: a doua șansă la viață.”, a declarat Dr. Guenadiy Vatachki, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant.

Campania a fost lansată oficial în cadrul festivalului LaRock, la care au participat peste 50.000 de oameni. Aici, reprezentanții ANT și ambasadori ai comunității moto au luat cuvântul pe scenă și au oferit informații la standul dedicat campaniei #fearlessdonors, de unde oricine putea prelua un material prin care să își arate susținerea față de cauză.

Inițiativa continuă la nivel național, prin acțiuni menite să faciliteze alegerile informate și dialogul deschis în spațiul public.

Cei care vor să susțină mai departe conversația, se pot alătura manifestului purtând unul dintre însemnele #fearlessdonors - fie ca insigne sau patchuri, fie pe tricouri ori bandane. Un simbol al curajului, prin care transmitem că nu ne temem să vorbim despre cel mai dur subiect și că alegem să o facem informat”, transmite Ministerul Sănătății, prin Agenția Națională de Transplant.

