Afectează războiul din Ucraina românii? Barometrul INSCOP

Războiul din Ucraina nu mai este doar o tragedie de peste granițe: pentru majoritatea românilor, conflictul declanșat de Rusia afectează direct viața de zi cu zi și securitatea țării. Conform ultimei ediții a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat între 1 și 9 septembrie 2025, 74,9% dintre români consideră că războiul afectează România „în foarte mare” sau „în destul de mare măsură”.

Studiul urmărește să aducă în prim-plan opinia cetățenilor pe teme de interes național și să stimuleze dezbateri privind politici publice esențiale. „Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim-planul dezbaterii publice vocea cetățenilor”, precizează reprezentanții sondajului.

Datele au fost culese prin interviuri telefonice (metoda CATI), pe un eșantion stratificat de 1.103 persoane, reprezentativ pentru populația României de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a studiului este de ±2,95%, cu un grad de încredere de 95%.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, subliniază că războiul este resimțit în mod omogen în toate grupurile socio-demografice. „75% dintre români consideră că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și destul de mare măsură. Opiniile sunt distribuite omogen printre diversele grupuri socio-demografice, ceea ce arată că implicațiile conflictului declanșat de Rusia sunt resimțite profund de populația României. Starea de anxietate a cetățenilor este provocată în principal de două efecte: siguranța țării în condițiile riscului de extindere a conflictului, respectiv criza economică (prețurile la energie, inflația)”.

Analiza pe segmente arată diferențe subtile în preocupările românilor. Votanții PSD, femeile, persoanele peste 60 de ani, locuitorii din București și marile orașe, precum și cei cu studii superioare sunt mai preocupați de riscul extinderii conflictului. În schimb, votanții AUR, tinerii de 18-29 de ani, persoanele cu studii primare, locuitorii din mediul rural și angajații la stat resimt mai acut impactul economic al războiului, în special inflația și creșterea prețurilor la energie.

Cifrele sondajului arată că 39,6% dintre români consideră că războiul afectează România în foarte mare măsură, iar 35,3% în destul de mare măsură. Doar 11,2% cred că impactul este redus, iar 11,3% consideră că acesta este foarte mic sau inexistent. În rândul votanților PSD, 73% simt efectele conflictului, în timp ce 78% dintre votanții PNL, 69% dintre cei ai USR și 77% dintre cei ai AUR împărtășesc aceeași percepție. Pe categorii de vârstă și educație, preocuparea este constant ridicată, atingând 79% în rândul persoanelor cu studii superioare și 76% în rândul celor peste 60 de ani.

Întrebați care sunt principalele motive de îngrijorare, românii au indicat siguranța României și riscul extinderii conflictului (43,5%), urmate de criza economică (36,2%), stabilitatea Uniunii Europene și a NATO (8,5%) și situația refugiaților ucraineni (7,5%). „Votanții PSD, femeile, persoanele peste 60 de ani, locuitorii din București și din urbanul mare sunt cei mai preocupați de siguranța țării și riscul extinderii conflictului, în timp ce criza economică este menționată mai ales de votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din rural și angajații la stat”, explică Ștefureac.

