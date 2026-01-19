AfD cere dialog cu SUA pentru evitarea unui război comercial pe tema Groenlandei

Europa trebuie să se angajeze în discuţii cu Statele Unite pentru a evita un război comercial legat de Groenlanda, a declarat luni co-lidera partidului de extremă dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD), transmite DPA.

Weidel cere negocieri cu administrația Trump

Într-o postare pe X, Alice Weidel a scris că obiectivul trebuie să fie reprezentat de discuţiile pentru găsirea unei soluţii la disputa cu preşedintele american Donald Trump, care a ameninţat cu impunerea de tarife asupra ţărilor europene, în tentativa lui de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Guvernul german ar trebui să pună în primul rând interesele Germaniei în loc să se facă de râs cu excursii militare, a afirmat Weidel, cu referire la participarea Berlinului, în ultimele zile, la o misiune militară sub comandament danez în Groenlanda.

AfD, cea mai mare forţă politică de opoziţie din Germania, este divizată în legătură cu maniera de a răspunde la poziţia agresivă a Washingtonului.

Chrupalla denunță „politica imperială” a lui Trump

La rândul său, co-liderul AfD, Tino Chrupalla, a criticat ceea ce a numit politica imperială a lui Donald Trump, insistând că Europa trebuie să-şi apere securitatea.

Totuşi, controversatul parlamentar german Maximilian Krah a accentuat că AfD trebuie să evite un conflict cu Trump cu orice preţ.

Şeful organizaţiei de tineret a AfD, Jean-Pascal Hohm, a replicat pe X că oricine care crede că Groenlanda ar trebui să fie predată americanilor de teama unui război comercial nu este patriot german sau european, ci doar consideră patria noastră o anexă sau o jucărie a marilor puteri.

În urmă cu o săptămână, preşedintele Trump a afirmat că SUA vor obţine Groenlanda "într-un fel sau altul", pentru că, "dacă nu o luăm noi, o va face Rusia sau China". "Să închei un acord este cel mai uşor, dar vom avea Groenlanda într-un fel sau altul", a declarat preşedintele american, precizând că Washingtonul nu vorbeşte despre o "închiriere" pe termen scurt a Groenlandei, ci numai despre dobândirea acestui teritoriu danez.

Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani, iar în prezent are un statut de teritoriu semiautonom. Această insulă întinsă, dar care numără doar aproximativ 57.000 de locuitori, are o economie dependentă de pescuit şi este finanţată de guvernul danez cu aproximativ 1 miliard de dolari pe an, deşi dispune de mari resurse naturale, inclusiv petrol şi gaze naturale.