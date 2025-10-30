€ 5.0856
Data publicării: 20:54 30 Oct 2025

Afacerist român, urmărit internațional de peste un deceniu, poate reveni acasă fără să fie arestat
Autor: Tiberiu Vasile

judecator-instanta_07851900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani, scapă de închisoare după ce Înalta Curte a confirmat prescrierea răspunderii penale.

Omul de afaceri Cristian Maftei, căutat de autorități la nivel internațional timp de peste un deceniu, a scăpat de închisoare după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a confirmat decizia Curții de Apel Iași. Aceasta din urmă, la începutul lunii iulie 2025, a constatat că răspunderea penală a lui Maftei s-a prescris.

„ÎCCJ a respins astăzi contestația formulată de Parchet. Interesant este că, după ce la data de 3 iulie 2025, când dosarul s-a judecat în primă instanță la Curtea de Apel Iași, DNA a susținut admiterea contestației la executare formulată de judecătorul delegat, constatarea prescripției și anularea mandatului de arestare, ulterior a făcut contestație la ÎCCJ, susținând contrariul.

E ca și cum la starea civilă spui 'da', iar la cununia religioasă te răzgândești și te declari celibatar. Chestiunea a stârnit zâmbete și în sala Instanței Supreme”, a declarat avocatul Marius Sebastian Striblea, reprezentantul lui Cristian Maftei, conform Ziarul de Iași.

Dosarul „Mită la prefect”

În timpul dezbaterilor de la ÎCCJ, DNA a invocat prevederile recente ale unei reglementări care consideră evadare sustragerea de la executarea unei pedepse. Totuși, pentru ca această prevedere să fie aplicabilă, trebuie să existe o hotărâre definitivă a instanței, consemnată în cazier.

Cristian Maftei fusese condamnat în iunie 2014 la șase ani de închisoare în dosarul „Mită la prefect”, după un proces ce a durat șapte ani.

În același dosar, au mai fost condamnați fostul prefect Radu Prisăcaru, fostul șef al Agenției Domeniilor Statului, Flavius Ioniță, și avocatul Toni Baltag, aceștia din urmă ispășindu-și pedepsele.

Inculpații erau acuzați că au cerut de la Dorin și Norina Forna un teren de trei hectare dintr-o suprafață totală de 16 hectare, pe care soții Forna intenționau să îl retrocedeze. Cristian Maftei urma să intermedieze „tranzacția”, însă denunțul depus de soții Forna a blocat afacerea.

CITEȘTE ȘI: Șpaga adusă cu... elicopterul: Controlorul de calitate de la Kaufland scapă cu suspendare
 

