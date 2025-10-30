Afacerist român, urmărit internațional de peste un deceniu, poate reveni acasă fără să fie arestat

Omul de afaceri Cristian Maftei, căutat de autorități la nivel internațional timp de peste un deceniu, a scăpat de închisoare după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a confirmat decizia Curții de Apel Iași. Aceasta din urmă, la începutul lunii iulie 2025, a constatat că răspunderea penală a lui Maftei s-a prescris.

„ÎCCJ a respins astăzi contestația formulată de Parchet. Interesant este că, după ce la data de 3 iulie 2025, când dosarul s-a judecat în primă instanță la Curtea de Apel Iași, DNA a susținut admiterea contestației la executare formulată de judecătorul delegat, constatarea prescripției și anularea mandatului de arestare, ulterior a făcut contestație la ÎCCJ, susținând contrariul.

E ca și cum la starea civilă spui 'da', iar la cununia religioasă te răzgândești și te declari celibatar. Chestiunea a stârnit zâmbete și în sala Instanței Supreme”, a declarat avocatul Marius Sebastian Striblea, reprezentantul lui Cristian Maftei, conform Ziarul de Iași.

Dosarul „Mită la prefect”

În timpul dezbaterilor de la ÎCCJ, DNA a invocat prevederile recente ale unei reglementări care consideră evadare sustragerea de la executarea unei pedepse. Totuși, pentru ca această prevedere să fie aplicabilă, trebuie să existe o hotărâre definitivă a instanței, consemnată în cazier.

Cristian Maftei fusese condamnat în iunie 2014 la șase ani de închisoare în dosarul „Mită la prefect”, după un proces ce a durat șapte ani.

În același dosar, au mai fost condamnați fostul prefect Radu Prisăcaru, fostul șef al Agenției Domeniilor Statului, Flavius Ioniță, și avocatul Toni Baltag, aceștia din urmă ispășindu-și pedepsele.

Inculpații erau acuzați că au cerut de la Dorin și Norina Forna un teren de trei hectare dintr-o suprafață totală de 16 hectare, pe care soții Forna intenționau să îl retrocedeze. Cristian Maftei urma să intermedieze „tranzacția”, însă denunțul depus de soții Forna a blocat afacerea.

