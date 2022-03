Adunarea Generală ONU condamnă intervenţia militară rusă în Ucraina

În favoarea proiectului de condamnare a invaziei militare ruse au votat 140 de state, iar cinci ţări - Rusia, Belarus, Coreea de Nord, Eritreea şi Siria - s-au pronunţat împotriva rezoluţiei, conform cotidianului Le Figaro.

Reprezentanţii a 35 de ţări, inclusiv ambasadorul Chinei, s-au abţinut de la vot.

Rezoluţia, care, spre deosebire de cele ale Consiliului de Securitate ONU, nu are caracter juridic obligatoriu, cere Rusiei să retragă „imediat, complet şi necondiţionat toate forţele militare de pe teritoriul Ucrainei recunoscut prin tratatele internaţionale".

Rezoluţia confirmă susţinerea pentru „suveranitatea Ucranei, pentru independenţa, unitatea şi integritatea teritorială".

A thumping defeat for Russia at the UN General Assembly pic.twitter.com/LVMoucUoyk