Adrian Ursu, observații-cheie în cazul tatălui criminal din Alba Iulia

Mama îl lăsase pe micuț la tatăl său. Cei doi nu erau căsătoriți.

Jurnalistul Adrian Ursu a ridicat mai multe chestiuni importante în acest caz. Dacă în momentul în care polițiștii ar fi intrat peste el, abia atunci i-ar fi declanșat o criză și ar fi ucis copilul? Este un subiect extrem de delicat ținând cont că nu se putea anticipa reacția tatălui.

Mama nici măcar nu știa unde se află copilul, motiv pentru care, polițiștii au căutat pe la două-trei adrese.

„Nu știi ce se întâmplă în momentul în care spargi ușa. În momentul în care spargi ușa, poți să-i declanșezi ăluia nebunia pe care poate nu o avea la cotă paroxistică. Doamne ferește, respectivul poate omorî copilul în momentul în care tu, polițist, decizi să spargi ușa. La astfel de incidente, vorbim de lucruri extrem de delicate tocmai pentru că nu știi cum va reacționa individul”, a subliniat Adrian Ursu.

„De obicei, un copil de un an stă cu mama. Cu toată durerea, dar ce să caute un copil de un an, peste noapte, la tată? Vorbim totuși de un copil de un an. În cazul unor copii care au alte nevoi, adică niște copii mai mari, este firesc să stea și cu tatăl. Dar eu nu înțeleg cauza primară a acestei tragedii pentru că vorbim de un bebeluș de un an, (n.r. - adică să îți lași copilul de un an la tată)”, a zis Adrian Ursu la Antena 3 CNN.

Un bărbat şi fiul său, în vârstă de un an, au fost găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Alba Iulia, după ce poliţiştii, alertaţi de mama copilului, îngrijorată în urma unor mesaje primite de la fostul său partener, au pătruns în locuinţă prin forţarea uşii, a anunţat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Potrivit unui comunicat transmis de către IPJ Alba, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 01,00, o femeie de 25 de ani, din Alba Iulia, a sunat la 112, exprimându-şi îngrijorarea în legătură cu fiul său, în vârstă de un an, pe care-l lăsase în grija fostului său partener, un bărbat în vârstă de 27 de ani, din Alba Iulia. Femeia ar fi avut un schimb de mesaje cu bărbatul, fără ca din acestea să rezulte, în mod explicit, faptul că viaţa minorului ar fi în pericol.

„Iniţial, bărbatul a răspuns la telefon şi a dat asigurări că fiul său este bine, exprimându-şi disponibilitatea de a demonstra acest lucru, însă a refuzat să comunice unde se află, iar ulterior nu a răspuns la telefon şi nici la uşa apartamentului situat într-un bloc de pe strada Livezii din Alba Iulia, în care locuia cu chirie. Poliţiştii l-au identificat pe proprietarul apartamentului, un bărbat din municipiul Turda, judeţul Cluj, care nu şi-a dat acordul pentru forţarea uşii apartamentului şi s-a deplasat la Alba Iulia pentru a deschide şi a permite accesul poliţiştilor în apartament", se menţionează în comunicat.

Întrucât uşa de acces era blocată, din interior, s-a pătruns în apartament prin forţarea acesteia.

În interiorul apartamentului, cei doi au fost găsiţi decedaţi, spânzuraţi.

La faţa locului s-a deplasat o echipă de cercetare complexă, formată din poliţişti criminalişti şi de investigaţii criminale, care efectuează cercetarea la faţa locului, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.

