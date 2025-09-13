Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"

Adrian Năstase a postat pe blogul său un mesaj referitor la modul în care Oana Ţoiu, ministrul român de Externe, l-a primit pe noul ambasador al Chinei la Bucureşti.

În contextul discuţiilor şi controverselor legate de prezenţa în China a lui Adrian Năstase la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial, fostul prim-ministru a transmis un mesaj ironic pe blogul său referitor la acţiunile Oanei Ţoiu, ministrul de Externe.

"M-am bucurat să constat că, după atacurile legate de evenimentul celebrat recent în China, doamna Țoiu, ministrul de externe român, l-a primit pe noul ambasador al Chinei, pentru a-şi prezenta copia scrisorii de acreditare în țara noastră.

Sunt şi două aspecte demne de mentionat. Primirea s-a făcut imediat după sosirea acestuia la post şi s-a realizat la nivel de ministru, nu de secretar de stat – cum a fost cazul fostului ambasador chinez.

În aceste circumstanțe, este evident că zvonurile privind o eventuală sanctionare a Chinei pentru invitarea de către preşedintele Xi a preşedintelui Fundaţiei europene Titulescu la Parada din 3 septembrie, la Beijing, sancţionare indirectă prin eventuale măsuri de evacuare a Fundaţiei din Casa Titulescu, au fost făcute de persoane rău intenţionate şi nu au niciun temei", a scris Adrian Năstase.

Ce a anunţat MAE

"Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a primit vineri, 12 septembrie, pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.

Dialogul cu ambasadorul chinez a prilejuit o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor bilaterale româno-chineze, oficialii exprimând deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc, în concordanță cu prioritățile de politică externă, interesele fundamentale și pe termen lung ale celor două țări.

Oficialul român i-a transmis succes ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze la București, în îndeplinirea obiectivelor comune, asigurându-l de deschiderea Ministerului Afacerilor Externe în desfășurarea activității sale", a anunţat MAE pe pagina de Facebook.

