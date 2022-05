Adrian Mutu, după CS Mioveni - Rapid 3-2: Dacă nu luam goluri, era 2-0, nu?

”Îmi doream să câștigăm play-out-ul, pentru mine și pentru echipă, apoi era barajul. Ce s-a întâmplat e de noaptea minții. Nu e posibil să dai gol și să iei după 30 de secunde. Nu am apucat să respir că am și luat gol. E o atitudine din cauza căreia nu merităm Europa.

Nu putem să primim gol cu atâta lejeritate după ce marcăm. Mioveni a avut trei șuturi și a dat trei goluri. O echipă care vrea să intre în play-off și să fie în Europa trebuie să fie mult mai matură.

Vreau să le prezint scuze suporterilor, care au venit să ne încurajeze. Nu am avut o atitudine foarte bună. Eu n-am văzut și nu am pățit așa ceva niciodată. Vreau jucători cu mentalitate de învingători, care stau concentrați până fluieră arbitrul finalul meciului”, a declarat Adrian Mutu, conform Digisport.

Declaraţie surprinzătoare: Dacă nu luam 3 goluri, câştigam cu 2-0

”Chiar dacă am jucat împotriva unei echipe care a făcut anti-fotbal, am marcat două goluri. Dacă nu luam goluri, era 2-0, nu? Au dat trei din trei faze. Am condus meciul de cap la coadă, nu ne-au dominat o secundă. Când treceau de jumătatea noastră era sărbătoare”, a spus Adrian Mutu.

Rapid Bucureşti, pe locul trei în playout. Cum poate ajunge la barajul pentru Conference League

Băieţii lui Adrian Mutu au fost depăşiţi în clasament de Sepsi Sf. Gheorghe, care s-a distrat cu FC U Craiova 1948, scor 0-5, dar şi de FC Botoşani, care a învins Academica Clinceni cu 3-0.

Dar, pentru că Sepsi este în finala Cupei României, Rapid mai speră la baraj.

Scenariu favorabil Rapidului este simplu: dacă Sepsi câștigă Cupa României, giuleștenii merg la barajul pentru Conference League, unde ar juca împotriva lui FC Botoșani.

Câștigătoarea primului baraj va juca împotriva formației clasate pe locul trei în play-off, Universitatea Craiova, iar învingătoarea va merge în preliminariile Conference League, scrie Digisport.

Sanoh a deschis scorul la Mioveni în minutul 40, după un şut deviat. Rapidiştii au avut prima ocazie abia în prelungirile primei reprize, când demivoleul lui Ioniță nu i-a pus mari probleme lui Popescu.

Același Ioniță a insistat și a reușit să restabilească egalitatea în minutul 59, printr-o lovitură de cap venită în urma centrării excelente din partea lui Ilie, scrie sursa citată. Aproape imediat, Oancea şi-a readus echipa în avantaj.

În minutul 90, Marzouk, intrat de pe banca de rezerve, a egalat, însă Mioveni a dat lovitura, din nou, în faza imediat următoare, cu Voinea la finalizare.

